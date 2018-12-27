影／史上最「負能量」馬拉松！加油標語嘴爆　跑者：沒看過這麼嗆的...

網搜小組／綜合報導

參加過路跑的人都知道，由於長距離跑步需要極大的耐心和毅力，現場一般都會有工作人員在一旁加油、提醒跑者已經完成了幾公里。不過屏東日前舉辦的「萬丹紅豆馬拉松」卻採用嘲諷的「激將法」激勵跑者，被網友笑稱是「史上最負能量的路跑」。

▲萬丹紅豆馬拉松「加油」標語超負能量！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

第三屆萬丹紅豆馬拉松在本月23日舉辦，有網友在臉書「爆廢公社二館」貼出馬拉松現場有趣的照片。路跑現場通常都會設有水站和補給站，為跑者補充水分和熱量，不過「香社補給站」卻沒那麼友善。

圖中可見，馬路兩旁都設有旗幟，上面寫著「還用走的！我阿嬤都比你快！」、「保持微笑，你是付錢來跑的」、「現在放棄，終點就到了」、「往回跑聽說更近」等諷刺型的加油標語，甚至還有「租車去年50今年49」的誘惑。這些旗幟除了為比賽增加滿滿的趣味，也讓網友表示「好像真的更有效」。

網友笑翻表示，「這是負能量路跑吧」、「主辦單位一路開嘲諷耶」、「太嘲諷了！跑到腿斷了也要撐下去」、「激將法還不賴」、「覺得很棒，真的很多人用走的啊」、「現在連路跑都有執星在」、「真的是逼死人耶XDDD」、「我覺得這個更有效」。

另外，這場路跑連工作人員的「識別證」都很有梗。一位擔任醫療站工作人員的網友貼出工作證表示，「誰做的識別證！出來！我保證不打他！」只見掛牌上面寫著「第四醫療站車組」，下方的名稱卻是寫著大大的「老司機」，讓網友都笑說，「老司機，發車沒？」、「俗話說的好：司機還是老的好」、「超讚的紀念品」。

▼ 工作人員識別證也很有創意 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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