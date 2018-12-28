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搭乘接駁公車　屏東墾丁龍磐草原迎曙光　

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▲搭接駁公車　墾丁龍磐草原迎曙光▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲因應29日起的連假，屏東縣警局將疏枋寮五叉路口等重點路口進行交通導措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導在

因應2019年元旦墾丁迎曙光等相關活動，屏東縣政府警察局自今年12月29日起至明年1月1日針對屏東縣內重要幹道及跨年活動周邊進行交通管制，籲請用路人配合，達到「一路順暢、人車平安」的美好元旦假期。

縣警局交通隊表示，元旦連假期間，疏運重點在省道有台1線水底寮路段、台26線四重溪及墾丁大街等路段、國道3號南州交流道等；另墾丁龍磐草原迎曙光活動及霧臺鄉(谷川大橋、神山社區)等觀光遊憩區，編排警力加強交通疏導及違規勸導與取締。
▲搭接駁公車　墾丁龍磐草原迎曙光▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲元旦連假期間，屏警會在重點路口疏導交通。

警方會派員在台1線水底寮易壅塞路段 (436.5至445.5公里)南下車流紓解車流，視狀況實施調撥車道，期間沿線分隔島缺口封閉禁止車輛穿越及迴轉，另因應北上車流增加，封閉永翔路至五岔路口南下車道，引導台1線南下車流右轉永翔路，於屏南路口左轉接續行駛台17線南下。
▲搭接駁公車　墾丁龍磐草原迎曙光▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲元旦連假，屏警要在主要路口疏導交通▼

▲搭接駁公車　墾丁龍磐草原迎曙光▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

在縣道185線沿山公路拓寬工程部分，因無法於元旦連續假期前施工完竣，致原定台1線水底寮路段替代道路路線，暫無法實施疏運替代路線，提醒用路人注意。

另墾丁迎曙光活動將於2019年元旦凌晨0時至上午8時於墾丁龍磐草原舉行，屆時台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間，禁止車輛通行，管制時間內機車比照汽車進行管制，民眾可搭乘免費接駁車前往龍磐草原迎108年第一道曙光。

縣警局長葉明潭提醒民眾多加利用「屏東縣政府即時交通資訊網」、「屏東I旅行APP」，了解屏東縣內道路交通狀況，不僅可以避開壅塞路段，也可享受輕鬆出遊樂趣，並籲用路人遵守交管措施耐心行駛，配合員警指揮手勢行進，勿酒駕及違規停車，共同維護行車順暢與人車安全。

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關鍵字：屏東,墾丁,曙光,警察,交通,元旦

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