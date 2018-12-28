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往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　站長大絕誘惑…跑友秒噴笑

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記者許力方／綜合報導

屏東「萬丹紅豆馬拉松」的香山補給站鄉親超熱情，用嘲諷「激將法」刺激參賽者跑完全程，被封是「史上最負能量」。現場照片曝光，沿途可見主辦單位一路設置各式各樣唱衰標語，終點前使出大絕招，大推50元租車服務等遊戲誘惑，意圖激勵參賽者「不要放棄」，讓網友笑噴大讚「可惡，真的有用！」

因紅豆產季就在12月，萬丹紅豆馬拉松在屏東盛大展開，主打在地鄉村純樸人文特色、寬廣綠野，吸引不少企業、公益團體及跑友參賽，還有日本好手出口光特地來參加，擔任親善大使。

23日清晨6時20分準時鳴槍起跑，分為全馬組42.6公里（限時6.5小時）、半馬組21公里（限時3.5小時）、健康組5.6公里（限時2公里）。主辦單位指出，萬丹紅豆馬今年邁入第三屆，第一站就是鄉民的信仰中心、200年歷史的「萬丹萬惠宮媽祖廟」，第二站則是鯉魚泥火山，第三站是萬丹全興彩繪村。

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

▲屏東「負能量路跑」關卡全曝光，主辦開大絕誘惑。（圖／周永田授權提供，下同）

有趣的是，到了第13號補給站，由香社社區的村民們和福德宮反向操作，祭出大量唱衰、諷刺的標語，包括「阿嬤跑不動了，今年你最強」、「提早放棄絕對是你的權利」、「保持微笑！你是付錢來跑的」、「現在放棄，終點就到了」、「人類因夢想偉大，肚子因跑步長大」、「香社到了，吃紅豆得永生」、「租車去年50，今年49」、「往回跑聽說更近」、「還用走的！我阿嬤都比你快」。

應援團沿途拿起鍋碗瓢盆敲敲打打，跑道上掛著大大布條寫著「放棄永遠比堅持還容易，離2019還有幾天，你可以慢慢來」、「粉累哄？明年還敢來？」充滿負能量的字眼，瘋狂刺激參賽者除了要應付層層嘲諷關卡，主持人身上還掛著搞笑的「公豬組」冠軍獎帶，拿起大聲公熱情吆喝著「水果、滷味通通吃到飽，要坐車的說一下，坐車的50元，坐車的50元。」使出大絕招，現場提供租車服務，騎腳踏車載到終點站，還有骰子遊戲誘惑參賽者。

惡搞路跑狂嗆聲，不少跑友累得喘不過氣，到了13站看到標語也忍不住笑出來，直指是「最有人情味的賽道」，照片曝光後引發熱烈討論，網友笑噴封作「史上最負能量路跑」，大讚「主辦單位一路開嘲諷耶」、「太嘲諷了！跑到腿斷了也要撐下去」、「激將法還不賴」、「覺得很棒，真的很多人用走的啊」、「現在連路跑都有執星在」、「真的是逼死人耶XDDD」、「我覺得這個更有效」。

▼「往回跑聽說更近！」站長嗆到爆，跑友一看秒噴笑。

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

▲▼往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　主辦大絕誘惑…跑友秒噴笑。（圖／周永田授權提供）

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「趁通勤時補眠」竟沒效還傷身！
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關鍵字：屏東,萬丹紅豆馬拉松,路跑,負能量路跑,馬拉松,跑友,香社

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