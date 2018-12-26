盧秀燕不排除廢止海水採礦MOU　是否廢止交由民意決定

▲盧秀燕開記者會，不排除廢止海水採礦MOU。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕選舉時緊咬林佳龍與1人公司簽千億MOU爭議，26日也是她上任第2天就提早兌現選舉承諾，召開記者會公布現有的MOU相關資料。盧秀燕表示，該MOU雖不具法律效力，但仍有可能被有心人士拿去行騙，可能損及中市府形象，因此不排除單方廢止MOU，是否廢止將交由民意決定。

前台中市長林佳龍2018年3月與一人公司德國霍夫曼簽署千億的海水採礦備忘錄（MOU），引發藍營質疑，新科市長盧秀燕選舉時即承諾，上任3天內就會公布該MOU內容。26日下午，盧秀燕就與經濟發展局長高禩翔、法制局長李善植、新聞局長吳皇昇就召開記者會，公布首度曝光的MOU正本、投資簡報內容及相關資料。

▲海水採礦MOU正本。（圖／記者李忠憲攝）

▲海水採礦MOU相關簡報資料。（圖／記者李忠憲攝）

▲盧秀燕記者會開始前，戴起眼鏡檢視相關資料。（圖／記者李忠憲攝）

市長盧秀燕表示，「陽光政治」是她競選時對市民的重要承諾，前市長林佳龍代表市府與德國霍夫曼公司簽訂MOU，投資金額高達1100億元。市府經發局卻以「此合作備忘錄訂有保密義務，不得於備忘錄期間或此後任何期間向第三方披露」回應。她為兌現承諾，提早在上任第2天就公布MOU相關內容，讓社會檢視。

盧秀燕指出，該MOU第5條寫明是未定期限的保密條款，她擔任6屆立委，對於這種沒有解密年限的文件實在很少見，社會上也一陣譁然。

▲經發局長高禩翔說明MOU疑點。（圖／記者李忠憲攝）

經發局長高禩翔表示，本案啟人疑竇的部分包括，簽署過程未見任何奉市長或局長核定的簽呈；MOU簽署記者會僅秀出2頁內容，其他包括投資內容與標的、相關投資計畫書、投資公司實績等附件均欠缺。

他表示，企業出身的他在美國經常會簽署MOU，MOU並非合約，雖不具法律效力，但市府仍會針對本案，與經濟部投審會進一步比對雙方文件，政風單位也展開調查。經發局也會持續詢問霍夫曼公司，確認當初雙方簽署的MOU條款是否還有所保留。未來也將向議會提專案報告，給社會一個最完整的交代。

▲法制局長李善植（右）認為該MOU應屬政府資訊公開範圍，左為新聞局長吳皇昇。（圖／記者李忠憲攝）

法制局長李善植也表示，MOU本身僅為合作備忘錄性質，與契約有一定法律效力不同，因此，即使簽署未定期限保密條款，也不具法律約束力。由於本案屬於市府對外關係的文件，基於保證民眾知的權利，市府施政受監督，且龐大投資金額對市民有重大影響等，依照政府資訊公開法規定，仍屬應公開範圍。

盧秀燕最後說，該MOU仍可能被有心人士用來行騙等，可能損及中市府形象，除將繼續調查是否還有其他未公開的文件、合約，也不排除廢止MOU，但是否要廢止將交由議會及民意決定。往後市府相關投資案件、合作意向或任何形式的合約簽署等，均將秉持公開透明、謹慎評估的精神，建立審核機制及標準作業流程，並立即公開上網讓市民審閱，做好「讓資訊公開，給議員監督，供全民檢驗」三大原則，讓陽光照進市府。