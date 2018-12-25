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「谷關空氣」成本一瓶30元！廠商曝製作過程　分批上山封蓋1萬次

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▲谷關空氣。（圖／記者陳玉攝）

▲盧秀燕就職典禮送出1萬瓶「谷關空氣」。（圖／記者陳玉攝）

地方中心／台中報導

新任台中市長盧秀燕25日就職，還特地準備了1萬的「谷關空氣瓶」當成小禮物分送給現場民眾，引發熱烈討論；而現在「谷關空氣」的成品與製作過程也曝光，小小一瓶透平的空氣，要價約30元，還是由廠商特地將瓶子帶上谷關後封裝，1萬瓶的空氣就花了盧秀燕30多萬元。

有網友將「谷關空氣」拍照上傳到臉書爆料公社，揶揄「空氣能吃嗎？」短時間內引起網友熱烈討論，紛紛直呼「跟國王的新衣一樣的概念嗎？」、「製造垃圾又圖利廠商，要怎麼利用這瓶子？」還有人戲稱「最狂的聖誕交換禮物出爐！」

對於這特別的就職小禮物，台中市新聞局長吳皇昇則表示，台中過去幾年面臨空汙的高度威脅，盧秀燕競選期間也承諾將致力改善空汙，因此才會在就職典禮分送1萬個谷關空氣瓶，主要是希望各界能感受到她嚴肅看待空汙的決心與態度。

▲盧秀燕「牛仔褲+襯衫」展親民風。（圖／台中市政府提供）

▲吳皇昇解釋，這瓶小禮物背後別有含意，主要是為了展現盧秀燕市長嚴肅看待空汙的決心。（圖／台中市政府提供）

吳皇昇說，這1萬個谷關空氣瓶，在盧秀燕上任前就已製作完畢，由同仁選在空品良好的時間，專程前往谷關地區，以人工方式逐一開罐、封罐；瓶子的材質還是可回收的環保玻璃，全部費用均由盧秀燕自費支應，未花任何市府公務預算。

根據《三立新聞網》報導，小小一瓶的谷關空氣製作成本約30多元，盧秀燕自掏腰包花了30多萬準備，「我們分成兩批帶到谷關山上，再把瓶子封蓋，但是過程沒有拍下任何畫面佐證。」令廠商意想不到的是，這瓶透明的空氣，竟然會成為全國就職典禮上的熱門話題之一。

▼廠商透露，「谷關空氣」製作成本一瓶約30多元。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市長盧秀燕送給市民「谷關空氣」當作驚喜小禮物。（圖／記者陳玉攝）

ET快訊
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關鍵字：台中市,盧秀燕,谷關空氣,就職,空汙

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