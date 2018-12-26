美聯社、新華社「諒解備忘錄」　美眾議員盼公開內容

▲美聯社與新華社自1972年就有簽署「新聞互換協議」。（圖／翻攝自新浪新聞）

大陸中心／綜合報導

美聯社執行長普魯特（Gary Pruitt）與新華社社長蔡明照於11月25日在北京會見（Memorandum of understanding，MOU），雙方同意兩家機構在新媒體、人工智慧運用（AI）與經濟訊息等領域擴大合作。此舉引來美國國會關注。

蔡名照說，自1972年簽署新聞互換協議以來，新華社和美聯社的友好合作不斷拓展。面對媒體格局的深刻調整，兩社在新媒體、人工智能應用、經濟信息等領域有著廣闊合作空間。希望雙方加強溝通交流，推動合作項目盡快落實，實現互利共贏。普魯伊特表示，美聯社和新華社長期保持密切合作關係，兩社在很多領域優勢互補。他對新華社在媒體大腦、AI合成主播等新技術應用方面的進展表示欽佩，表示將努力推進合作進程，並期待拓展雙方合作領域。

▲新華社社長蔡名照演講畫面。（圖／翻攝自新華網）

由聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）與雪曼（Brad Sherman）發起，聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）、華納（Mark R. Warner）、盧比歐（Marco Rubio）在內共14名美國議員於19日共同連署的信函中，表達對這項合作的憂慮與關切。信函中要求美聯社公布與新華社的諒解備忘錄，公開未來的合作計畫，並保證新華社不會干預美聯社報導，也不會獲得美聯社所擁有的任何敏感訊息。

▲加州民主黨眾議員雪曼是連署信的發起人之一。(圖／（圖／達志影像／美聯社)

華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家羅奇（Josh Rogin）寫道，美聯社發言人伊斯頓（Lauren Easton）說，「美聯社與新華社的協議是允許美聯社在中國境內營運，且不會影響美聯社獨立性，也不包括任何人工智慧訊息及其或技術分享，新華社既無法獲得美聯社敏感訊息，也不能干預其報導。」但她拒絕回應美聯社是否會依美國國會議員的要求，揭示備忘錄內容。