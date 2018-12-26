「保密防跌」保骨大作戰　花蓮慈院分享對抗骨質疏鬆四大招

▲花蓮慈院骨科部陳英和名譽院長（左二）帶領骨科部團隊進行啟動儀式。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

骨質疏鬆症是人老化後最常見的骨骼疾病之一，對停經後婦女來說更是健康問題上的隱形殺手。日前，花蓮慈院骨科部陳英和名譽院長帶領骨科部團隊吳文田主任等進行「保骨大作戰－骨質疏鬆健康衛教周」啟動儀式，免費為民眾進行骨質密度篩檢，同時透過骨鬆講座，盼能喚醒全民對骨鬆的重視。

骨頭的骨質自出生後會隨著年紀而增加，三十五歲以前達到最高峰，之後即逐漸減少，女性在停經後，骨質原本緻密的骨頭變成中空疏鬆。骨質疏鬆照護中心主任葉光庭表示，由於骨質疏鬆無明顯症狀，容易被輕忽，像是在診間經常遇到婦女平時身體狀況穩定，但一不小心走路跌到、屁股著地造成髖關節骨折、彎腰抱小孩造成脊椎壓迫性骨折、打個噴嚏造成脊椎骨折等，才知道自己骨質疏鬆。

許多民眾最關心的問題，就是自己有沒有骨質疏鬆。今年七十八歲的李女士，得知花蓮慈院舉辦骨質疏鬆健康衛教周活動，一早就到院報到，接受超音波骨密機檢查，才發現骨質密度已經坐落在-2.36（骨密度>-1為正常值），讓她不敢再輕忽骨頭健康。

▲骨質疏鬆健康衛教周活動首場，由骨科姚定國醫師分享衛教講座。

骨質密度檢查結果，正常的骨密T值應該大於-1；若是介於-1與-2.5之間，表示有骨質流失的狀況；小於-2.5就很可能有骨質疏鬆的問題。葉光庭醫師表示，衛福部公布資料顯示，老人髖骨骨折後，約40%無法恢復行走能力，約20%在六個月內死亡，而發生第二次骨折的機率高達50%，但因骨鬆症狀難以察覺，患者往往在跌倒造成骨折後才前往就醫，影響生活品質，也易造成難以挽回的遺憾。

▲民眾接受骨質密度檢測。

陳英和名譽院長現場也與民眾分享「保密防跌」顧骨本四招。保密就是存骨本，建議45歲的民眾，約1至2年應定期接受骨密度檢查，尤其是已停經的婦女應多攝取鈣質食物，如：牛奶、豆製品、杏仁、綠色蔬菜等，同時別忘記多曬太陽，增加維生素D3吸收；在居家環境也需要多用心，加強防跌措施；最後則是接受適當用藥，對抗流失治療等，才能有效提升骨品質，避免骨鬆變骨折。

▲接受骨質密度檢測後，現場還有衛教區與民眾分享保骨秘訣。

治療骨鬆除了藥物治療之外，運動與營養等非藥物治療對於增肌強骨也有非常顯著的成效。姚定國醫師說，要保骨本「補充鈣質與維生素D」很重要，最好的方式就是規律運動與早睡早起的生活型態，飲食中選擇富含鈣質的乳製品，避免攝取過多茶類、咖啡等，如果是茹素者，也可以透過海帶芽等深色蔬菜來補充。