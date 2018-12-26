台北喜來登端米其林二星年菜　東森電視購物打頭陣獨賣

▲東森購物與台北喜來登二星餐飲團隊獨家合作推極品御饗年菜。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

距離農曆新年只剩一個多月，量販、網購等通路年菜預購陸續開跑，東森購物今年電視首檔年菜，由米其林二星獨家打頭陣，由台北喜來登二星餐飲團隊端出極品御饗年菜，食材用料高檔，將以近5折優惠價限量開賣，同時預估今年電視年菜業績表現可較前期成長15～20%。

東森購物表示，電視銷售年菜3年來，業績不斷大幅度成長，從2016年7,300萬元，2017年賣破億元翻倍成長，2018年也持續成長，而以20018年來說，觀察會員購買年菜數據發現，消費族群以女性7成為主，男性則佔3成；主要落在50～59歲佔近4成最多，其次才是60～69歲、40～49歲；購買通路最多的為電視，之後依序為型錄、網路、MOD和電話行銷。

東森購物指出，「佛跳牆」為連續3年居冠的年菜熱銷品項，幾乎是年菜必備菜色，另外像烏魚子也是會員採買年菜的重點單品，而相較於單品分別採買，套餐組合的銷售件數逐年增加，顯示一次購足更能吸引會員。

▲台北喜來登米其林二星極品御饗年菜，12/27晚間22:40東森購物電視47頻道首賣登場。

今年東森購物再次與台北喜來登二星餐飲團隊獨家合作，為提供不一樣年菜饗宴，此次獨家推出米其林二星極品御饗年菜，主要菜色包括鴻喜原鮑干貝盅、麻油雞飯、紅麴嫩子排、清燉牛腩、香滷杏鮑菇和酒香醉雞共6道，原市價16,100元，優惠價只要8,888元，再加碼贈送價值千元的廣式鴛鴦腸，並可享12期無息分期，將於12/27晚間22:40東森購物電視47頻道首賣登場。

而有別於中央廚房料理模式，這套年菜由飯店現做，再急速冷凍後由低溫宅配，保留食材原味，電視首賣當天由購物專家斯容主持，特別邀請保健大廠華陀董事長朱浦霖站台，朱浦霖吃遍各大飯店的高檔年菜，認為這套年菜組合不僅食材挑選用心，用料等級又高，不論自家團圓或招待宴客，都十分氣派，不失面子。