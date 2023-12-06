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保健品只能「用吃」？台灣品牌推「穿的保健品」震撼登場！東森購物全台獨家最低價

▲▼口服保健品,PP石墨烯品牌,免疫力,秋冬,冬季,智能衣,潮流,東森購物。（圖／宏睿國際）

【企劃特輯】

現今口服保健品市場琳瑯滿目，但誰說保健品只能「用吃」呢？PP石墨烯品牌，一直引領石墨烯領域的潮流，不斷突破自我，研發最強穿的保健品，再推出全新力作——PP石墨烯「長袖智能衣」，不僅提供穿著舒適，更是一件「穿的保健品」，為此帶來前所未有的秋冬健康體驗，不僅深受金鐘天王天后的喜愛也獲得百大名醫推薦！

醫提醒：冬季濕冷日照變短影響免疫力
百大良醫郭威廷醫師表示：近日明顯有進入冬季的濕冷感，氣溫下降、濕度過高，再加上日照時間變短、不僅情緒容易受到影響，也會影響身體的免疫力，是冬天容易得到感冒、流感的原因之一，所以平時的保養固然重要，必須從每天生活裡做調整，稍微改變就能看到很大的效果。可以透過運動方式及補充身體所需營養提升免疫力，但往往冬季天冷時民眾縮起身子而缺乏運動，再加上不少人冬季飲食內容也較一致，容易導致營養失衡。若在體力不足、缺乏免疫力的情況下外出運動、活動，不但會累積疲勞，也容易感冒，這時也可以透過穿的保健品「PP石墨烯長袖智能衣」來提升保護力，為秋冬的免疫力加件防護服！

▲▼口服保健品,PP石墨烯品牌,免疫力,秋冬,冬季,智能衣,潮流,東森購物。（圖／宏睿國際）

超越機能，升級智能！PP石墨烯穿的保健品越穿越健康
這款「PP石墨烯長袖智能衣」不僅能提供體溫上的調節，遇熱散熱，遇冷聚熱的效果，快速導出導入，保持體感最舒適的溫度以外，另外將石墨烯微奈米化，交錯層層疊加，透過人體接觸產生共振後釋放「衝擊型遠紅外線波」，能大幅提升血流量、血流速及血氧量，讓血管維持暢通，以及代謝體內毒素、促進新陳代謝，持續穿一陣子就能讓身體維持良好循環，有益健康，稱它是「穿的保健品」，啟動循環系統，達到全面修復，24小時都能穿，特別適合沒時間運動代謝差、手腳冰冷循環差、季節變換就跟「流」行抵抗力差及長期肌肉緊繃痠痛的族群。

引領潮流石墨烯　明星愛用穿PP石墨烯
這款石墨烯智能衣不僅引領科技潮流，更深受眾多明星名人的喜愛，金鐘天后林美秀更是成為忠實粉絲，連金鐘主持人曾國城表示平日工作滿檔，光是錄影就花掉一整天的時間，PP石墨烯長袖智能衣可以出門穿、睡覺也可以穿，運動穿更是事半功倍，連主持節目也好搭配！不僅款式跟版型怎麼配都好看，整天的精神、體力、續航力和冬天循環問題，通通都照顧到！

▲▼口服保健品,PP石墨烯品牌,免疫力,秋冬,冬季,智能衣,潮流,東森購物。（圖／宏睿國際）

東森購物締造銷售奇蹟 3天萬件銷售一空
PP石墨烯產品過去在東森購物短短3天，就以驚人的銷售速度一掃而空。為了感謝廣大東森觀眾的熱情支持，PP石墨烯品牌首次選擇在東森購物進行電視曝光和銷售， 且為了杜絕仿冒品，將給出首檔全球最低價，使消費者第一時間買到最划算的高品質正貨。重要消息一經公布，所有PP的粉絲都蓄勢待發，預計將再次掀起一股購買熱潮。

▲▼口服保健品,PP石墨烯品牌,免疫力,秋冬,冬季,智能衣,潮流,東森購物。（圖／宏睿國際）

秋冬必備 啟動循環全面修復「穿的保養品-PP石墨烯長袖智能衣」哪裡買？
●PP石墨烯官網優惠組：https://to.ppweb01.com/qxd
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/dpEh9
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1、台北市中正區忠孝西路一段47號B1 K區地下街

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