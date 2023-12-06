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台北車站東森廣場辦麻將大賽　東森購物120名VIP會員牌桌拚奪麻將王寶座

▲▼華陀健康長壽麻將大賽。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物今（12/6）熱鬧舉辦「華陀健康長壽盃麻將大賽」，盛情邀請120名VIP會員來到台北車站東森廣場，一起切磋牌技。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

鼓勵年長者多多外出、積極參與各種活動，東森購物今（12/6）在台北車站東森廣場熱鬧舉辦「華陀健康長壽盃麻將大賽」，盛情邀請120名VIP會員一起動腦動手、切磋牌技，也帶他們參觀舒適購物環境並體驗好玩活動，其中，東森購物集團總裁王令麟、保健大廠華陀董事長朱浦霖，兩位神秘嘉賓一出場，更是嗨翻現場氣氛，場面熱烈，許多參賽會員大讚「新鮮有趣」，盼未來多多舉辦這類活動。

東森購物一直致力於推動健康長壽的理念，透過舉辦麻將大賽，鼓勵老年人走出家門一起來「摸八圈」，強化手腦協調，也在牌桌上聯誼交朋友，而今年以來，除了已在中和東森廣場舉辦三場健康長壽盃麻將大賽，吸引許多鄰里居民組隊參賽，也把賽事搬到台北車站東森廣場，報名踴躍，活動一開放立刻秒殺，而今日舉行「華陀健康長壽盃麻將大賽」，首度邀請120名VIP會員共同參與，在比賽中享受遊戲樂趣外，也提供優渥獎項，冠軍可獲得5000枚東森購物E幣，讓每一桌參賽者卯起來打，全力拼進總決賽。

▲▼華陀健康長壽麻將大賽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森購物集團總裁王令麟（上圖）、保健大廠華陀董事長朱浦霖（下圖）一出場，讓現場氣氛嗨到最高點。

▲▼華陀健康長壽麻將大賽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼華陀健康長壽麻將大賽。（圖／記者徐文彬攝）

▲84歲段開寰(著藍白條紋上衣者)是這場麻將大賽中年齡最大的參賽者。

這場麻將大賽的參賽者平均年齡65歲，其中最年長參賽者是一位84歲爺爺段開寰，施展純熟牌技，與其他人輕鬆過招；另一位年長參賽者任凱頤，特地盛裝打扮上牌桌，在一陣廝殺後，優雅打進總決賽。儘管麻將大賽上拼輸贏，牌局緊張刺激，但全場氛圍歡樂，賽事帶來的趣味性更勝競爭，經過初賽淘汰後，晉升總決賽的3位參賽者，要與華陀董事長朱浦霖進行最終激戰，最後由來自中壢的朱俐妹抱走第一名，獲得麻將王頭銜。

▲▼華陀健康長壽麻將大賽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲參賽者任凱頤盛裝參與並打進總決賽。

第一次參加東森活動就奪下冠軍的朱俐妹笑說，自己是因為心情好、手氣也就特別好之外，她也分享個人平時的養生之道，除了多走路、爬山運動，吃保健食品，也會打打麻將訓練腦力，讓自己快樂，保持身心愉快。此次在東森購物服務專員熱情邀約下參加麻將大賽，她在實際參與後，大讚活動很棒，可以拉近廠商和消費者之間的距離，讓消費者更加了解東森，也和大家親近，希望未來能多多舉辦這類活動，讓會員有機會多出來走走、交朋友。

▲▼華陀健康長壽麻將大賽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼華陀健康長壽麻將大賽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲晉升總決賽的3位參賽者，與華陀董事長朱浦霖（左2）經過一陣激烈廝殺後，最後由來自中壢的朱俐妹（右2）抱走第一名。

朱浦霖提到，打麻將是很好的一項休閒娛樂活動，可以活化腦力，減少老人癡呆症，其次，手動、腳動，表示手腳有力，因此看到比賽現場有不少80幾歲老人家，健康打麻將與大家同樂，長青長輩們展現元氣，讓從事保健養身事業的他看了覺得非常欣慰，尤其搭配正常生活起居及保健品來保養，相信會讓自己逆齡，越來越有活力、越來越有自信心。

東森購物總經理彭鴻珷表示，第一次把VIP會員帶到線下，除了讓服務更到位，感受到東森購物的貼心外，麻將是老人家最能接受的活動之一，不僅有助於動腦，也提供社交機會，好處多多，透過比賽鼓勵長輩走出家門，與鄰里、朋友、甚至陌生人互動交流，更是舉辦活動最主要的目的。

彭鴻珷指出，東森購物自取得台北車站東森廣場經營權後，用心打造舒適逛街環境及各種活動，並將消費者從線上引導到線下，無論颱風天、下雨天或艷陽天，來到這裡，都能自在享受吃喝玩樂帶來的美好體驗，未來也計劃舉行寵物健檢、肌膚檢測或祖孫投籃大賽等各種多元活動，提供全齡化娛樂。

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