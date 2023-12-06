台北車站東森廣場吃喝玩樂好康多　東森購物會員大推「新鮮有趣」氛圍太棒

▲東森購物今（12/6）在台北車站東森廣場熱鬧舉辦「華陀健康長壽盃麻將大賽」，盛情邀請120位VIP會員一起動腦動手、切磋牌技。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物今（12/6）在台北車站東森廣場舉辦「華陀健康長壽盃麻將大賽」，盛情邀請120位VIP會員一起動腦動手、切磋牌技，場面熱鬧氣氛嗨，吸引人潮圍觀之外，現場也帶他們參觀舒適購物環境，並安排趣味闖關活動，其中有老人家第一次玩投籃，大呼「超級開心」，另提供點8小食及美食餐點等，還貼心準備伴手禮，許多人體驗後滿意直說以後要常辦。

由東森購物經營的台北車站東森廣場，自今年10月起試營運後，美食、潮牌、漢方養生品牌進駐，還有好玩投籃機及消費抽好禮等多項好康，吸引親子家庭、年輕族群等各年齡層休閒逛街，而為了帶來更多不一樣的體驗，東森購物除了舉辦「華陀健康長壽盃麻將大賽」，鼓勵年長者參與，更把消費者從線上引導到線下，盛情邀請VIP會員120人參與活動，讓會員們開心表示「比賽新鮮有趣」。

▲活動現場安排會員們盡情享用點8小食及美食餐點。

除了動腦動手，另有活力投籃、寵物樂園、幸運大轉盤等活動，完成任務可領取鋅C望、森美研、華陀保健品等伴手禮，現場還有健康小教室，由華陀營養師教大家如何護肝、做好腸道健康；一日限定精選海內外商品及晶華酒店、阿一鮑魚、陽明春天年菜，祭出東森專屬優惠，以及「歡樂美拍」留下美好的回憶，好吃好逛好玩，讓大家玩得意猶未盡。

▲▼除了讓大家動動腦打麻將，還有許多活動如投籃、健康小教室，以及精選商品會員限定專屬優惠，讓會員一整天好玩好吃又好逛。

此次活動為會員帶來歡樂，也留下難忘回憶，像是吳小姐攜伴帶著高齡86歲的媽媽參加東森活動，體驗完所有活動後，開心表示以後有機會想再參與之外，台北車站東森廣場整體氛圍讓她覺得很棒，與以前很不一樣；楊小姐說，第一次在台北車站東森廣場打麻將，感覺很新鮮，希望未來能多舉辦不同活動；方先生說，感謝東森購物此次舉辦活動，讓他有理由出來走走，還能認識新朋友。

東森購物總經理彭鴻珷表示，第一次把VIP會員帶到線下，除了讓服務更到位，感受到東森購物的貼心外，東森購物自取得台北車站東森廣場經營權後，用心打造舒適逛街環境及各種活動，無論颱風天、下雨天或艷陽天，來到這裡，都能自在享受吃喝玩樂帶來的美好體驗，未來也計劃舉行寵物健檢、肌膚檢測或祖孫投籃大賽等各種多元活動，提供全齡化娛樂。