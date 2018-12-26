菲律賓獲中方投資額增8364%　與河鋼簽44億美元項目

▲中菲發布聯合聲明，同意建立「全面戰略合作關係」。圖為馬尼拉大都會的馬卡蒂市。（圖／達志／示意圖）

大陸中心／綜合報導

菲律賓工商部24日公佈報告顯示，菲律賓批准署今年批准的投資實現兩位數增長，達到9072億比索（約台幣5256億元），比2017年的6168億比索（約台幣3574億元）高出47.1%，其中，大陸的投資佔了約2175億元台幣，而2017年則約為25.72億元台幣，增長了8364%。菲律賓貿工部長羅培茲（Lopez）認為，這對菲國上游重工業獲益很大。

據《菲律賓商報》26日報導，政府大部分經過批准的總投資額是用於「非馬尼拉大都會地區」的專案，以北民答那峨區（第10區）引領，金額為1326億元台幣。其次是甲拉巴松區（第4區），金額為1072億元台幣；中央呂宋區（第3區），975億元台幣；國家首都區（NCR），5520億元台幣。

其中，大部分的投資來自中國大陸，金額從2017年的25.72億元台幣增長到2018年的2175億元台幣，增長了8364%。其次為英屬維京群島（156億元比索，約90.4億元台幣）、新加坡（136億元比索，約台幣78.8億元）、印尼（75億元比索，約台幣43.5億元）、日本（42億元比索，約台幣24.4億元）和馬來西亞（29億元比索，約台幣16.8億元）。

菲律賓貿工部長羅培茲（Lopez）表示，「這（中方投資額大幅增長）將帶來工業賦權，特別是上游重工業項目。目前，還沒有在菲生產的成品等這類專案，有望增強生產能力。」

菲律賓投資署管署長Rodolfo表示，「鑒於2018年投資的激增，菲律賓將瞄準另一個具有歷史意義的里程碑，即2019年達到1萬億比索。隨著政府即將引入大型專案作為招商引資的具體成就，我們有信心明年的投資額可以再度增長。」

▲羅培茲（Ramon Lopez），攝於2017年。（圖／維基百科）

此外，大陸河北鋼鐵集團（大陸第二大鋼鐵製造商）於14日在菲律賓簽署了投資備忘錄，項目名為「菲律賓鐵礦及鋼鐵項目」，涉及44億美元（約台幣1356億元），最終可實現800萬噸鋼鐵年產量。該投資項目位於民答那峨島的東米薩米斯省，將分兩階段進行，在第一階段30億美元投資階段中，將年產450萬噸熱軋鋼卷和60萬噸板材，經過第二階段後，產出能力將可達到800萬噸。整個建設及開發期將以3個5年期來進行，是中資在菲律賓的最大規模工業投資案。

羅培茲部長表示，該專案是菲首個綜合性長流程鋼鐵專案，將幫助菲律賓實現「鋼鐵夢」，極大推動製造業全面發展，進一步提高出口產能，有助於減少貿易逆差。

▼ 河鋼菲律賓鋼鐵項目簽約儀式。（圖／中國大陸商務部）