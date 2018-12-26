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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

遭《中國時報》假照片抹紅　黃國昌求償500萬獲賠50萬

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▲▼普悠瑪出軌事件第三次家屬說明會，立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌遭中國時報抹紅，二審獲賠50萬。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

時代力量立委黃國昌，2015年12月競選立委時，被《中國時報》大篇幅報導，指稱黃國昌的岳父高熙治在大陸開工廠。黃國昌否認此事，指稱報導所刊登的為假照片，並向《中時》及副總編輯王健聖提告求償500萬元。一審判賠50萬元、並在3報上登報道歉。案經上訴，高院二審26日駁回上訴，仍判賠50萬。可上訴。

《中時》2015年12月27日報導「中天直擊：岳父設汽車零件公司 黃國昌謊言被戳破」，指黃國昌岳父高熙治在山東龍口縣投資上億元農業園區，還蓋了一間佔地3000坪的工廠。黃國昌隨後召開記者會大動作反擊，否認報導內容。黃國昌指出，岳父雖曾在當地設立「熙隆汽車配件有限公司」，但早在2010年因從未營運，當時就被註銷登記，他批評《中時》惡意挑選無關的水利工廠照片，動機可議。黃國昌之後提出民事訴訟，求償500萬元並登報道歉。

一審法院審理時，《中時》辯稱，當時擷取電視新聞相關報導畫面，已盡合理查證義務。但一審法官認為，照片明顯可見工廠門口寫著「龍口水利公司」，只要稍加閱覽就可辨識，因此認定《中時》確有疏失。最後判賠50萬元，並登報道歉。

案件上訴第二審，高等法院審理後，26日作出判決。高院還是認為《中時》有疏失，必須賠償。經斟酌雙方身分、地位、經濟能力等一切情狀，認為黃國昌請求精神慰撫金500萬元過高，應核減為50萬元，方屬公允。另斟酌《中國時報》為知名媒體，在媒體界具一定地位，系爭報導刊登後，《自由時報》、《聯合報》亦針對系爭報導進行後續相關報導，且時值選舉期間，系爭報導侵害黃國昌名譽之情節匪輕，《中時》迄未針對系爭報導予以澄清或更正，因此還是認定《中時》必須在自家、《自由時報》、《聯合報》等3家報紙上刊登道歉啟事。本案可上訴。
 

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關鍵字：法律,人權,黃國昌,時代力量,中國時報,中國,假照片,求償,高等法院

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