防衛費太高！日本出招「舊機換新機」　便宜賣F15向美國換購F35

▲日本航空自衛隊共有100架舊式F15，希望能以此換購F35戰鬥機。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本政府傳出有意將航空自衛隊的部分F15戰鬥機出售給美國，並將所得資金用於向美國追加採購的F35隱形戰鬥機，試圖「以舊機換新機」來降低預算，已緩和外界對於防衛費用大漲的批評聲浪。據悉，日美高層已經啟動磋商，將盡速敲定出售數量與價格等具體事宜。

根據《日本經濟新聞》報導，消息人士指出，F15雖然為老式戰鬥機，但是只要持續更新零件，依然能夠使用。因此日本也曾在與美方追加採購F35的談判中，試探性的詢問「舊機換購新機」的方案。據悉，美方對於日本的提議抱持正面態度，有意向日本購回老款F15，再出售給東南亞各國，等於以低價提供戰鬥機的方式，強化東南亞各國的空軍戰力，進而牽制中國大陸在南海加強活動。

美國總統川普將美國對日本的巨額貿易逆差視為一大問題，為此督促日本擴大採購軍備品，因此日本政府才打算追加採購F35，並使用舊款的F15來換購，以減少所需資金。事實上，日本幾乎沒有向海外各國出售軍備品的經歷，因此日方認為，與其直接出口給第三國，不如透過經驗豐富的美國來出售，更為適合。

另一方面，目前日本國內共有200架F15戰鬥機，是航空自衛隊的主要戰力機種之一，日本當局也正在逐步對F15實施現代化改裝，其中無法更新電子設備的100架F15則被列入此次換購的對象中。

