火控雷達照射事件　日方反駁P-1巡邏機「韓艦上空低空飛行」

▲「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦。（圖／取自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

日本海上自衛隊P-1巡邏機20日在日本海（南韓稱東海）能登半島海域執行海上警戒任務，遭到南韓海軍「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦火控雷達的照射，日方第一時間不但表達強烈抗議，今日更進一步駁斥在「驅逐艦上空低空飛行」。

根據《共同社》報導，官房長官菅義偉25日在記者會上強調，「對發生這樣的事態感到極其遺憾，強烈要求韓方防止再發生。」關於今後的應對，菅義偉僅表示，「我認為日韓部門間將推進協商」。

25日的聲明稱日方P-1巡邏機遵守國際法與日本相關法令，駁斥了韓方的主張。聲明還透露，通過對來自驅逐艦的電波頻率與強度進行分析後確認，日方遭火控雷達特有電波持續照射了一定時間且是多次，曾使用3種頻率3次用英語呼叫，「南韓海軍艦艇、艦號971」

聲明中還指出，P-1與韓驅逐艦之間保持了一定的高度與距離，「在驅逐艦上空低空飛行的情況不屬實」。

▲P-1海上巡邏機。（圖／翻攝自維基百科）



日本外務省亞洲大洋洲局局長金杉憲治24日在首南韓首爾與南韓東北亞局長金容吉舉行會談，話題圍繞南韓海軍驅逐艦對日本海上自衛隊P-1巡邏機照射火控雷達的問題，金杉在會談後向媒體透露稱，已向韓方表達遺憾之意並要求防止再次發生。南韓外交部稱韓方也對日方的應對表達了不滿，雙方互不讓步。

事發後的第一時間，韓方聲稱，事件發生在獨島（日方稱竹島）東北方100公里的公海海域上，接獲情資有北韓船隻在海上遇難漂流的訊息，才派出海警與軍艦搜索，由於海象不佳，KDX-1驅逐艦才把艦上雷達全部打開，火控雷達正在360度旋轉，發出的訊號被正好在附近的P-1巡邏機偵測到，並非日方認為的火控雷達直接照射P-1巡邏機

韓方還質疑，日方對此次事件的反應過度，是巡邏機偶然進入了雷達範圍內，且雷達照射發生的位置並非日方說的日本專屬經濟區（EEZ），而是兩國EEZ的中間水域。

被戰艦開火控雷達照射的嚴重性，幾乎形同是「開戰預告」，表示已經成為艦上武器的瞄準目標，只要一個按鈕，就會立刻開火，也因此日方才會有如此強烈的反應。