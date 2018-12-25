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-30度下獨自走3.2km！3歲童目睹父墜河中　爬山丘越針葉林回家

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國際中心／綜合報導

53歲的俄羅斯男子弗拉索夫（Yevgeny Vlasov）日前帶著3歲兒子，到位於哈巴羅夫斯克地區（又名伯力）山中檢查冰洞，以便日後釣魚需要，到達目的地後，他先是讓兒子在河岸下車，正當他要把摩托車掉頭時，卻因為冰層過薄而掉入湍急的河流當中。目睹全程的3歲男孩在零下-30度的狀況下，獨自走了約3.2公里的路，爬上山丘跟穿越針葉林，才回到居住的村莊。

根據外媒報導，弗拉索夫一家人住在哈巴羅夫斯克地區的肯奈村，並在當地擁有一間商店；他日前帶著兒子，到莫斯科以東約4490英里的（7225公里）的古爾河（River Gur）附近，檢查要冰釣的冰洞，兩人騎著冰上摩托車前往目的地。

到達之後，弗拉索夫先是讓兒子下車，隨後要將摩托車掉頭時，冰河上的冰層因為過薄而破裂，他連人帶車的掉入水流湍急的河中；他在沒入河水之前，不停地向岸上的兒子大喊「兒子啊！跑回店裡」。

肯奈村村長尤里（Yury Anekhov）表示，當時的溫度只有零下-30度，男孩看到爸爸消失在水面上之後，自己一個人循著爸爸摩托車的痕跡，爬上一個高約300公尺的小山丘，然後再從那裏經過一處針葉林回到村莊內；途中男孩一度迷了路，但幸運的是他偶然間發現一條村民常用的捷徑。雖然男孩順利回家了，不過可能因為驚嚇過度再加上年紀太小，無法向他人完整敘述到底發生什麼事。

報導中指出，男孩雖然成功地回到村莊，但是隔天卻不幸死於「非常強烈的發燒」。當地警察局長亞力山德勒（Alexander Kolomytsev）說，弗拉索夫發生意外的地方是一條「山地快速河流（fast mountain river）」，不大可能投入潛水員下去尋找，找到屍體的可能性很小。

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關鍵字：冰釣,俄羅斯,雪上摩托車

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