盧秀燕團隊「牛仔褲+襯衫」　市政公園草地就職很親民　

▲盧秀燕「牛仔褲+襯衫」展親民風。（圖／台中市政府提供）

記者陳玉／台中報導

台中首次的草地就職典禮將25日於市政公園登場，台中市長盧秀燕市政團隊穿著「牛仔褲配襯衫、不打領帶」的親民服裝就職，更與市民席地而坐，期望突顯真正的主角是台中市民；盧秀燕說，向市民宣告從就職開始，市政團隊就要挽袖拼市政，並用現場歌曲《隱形的翅膀》傳達媽媽市長會勇敢捍衛市民權利，帶領台中飛往更好的方向。

盧秀燕今天穿著淺藍色襯衫搭配深藍色格紋外套，配上牛仔褲及黑色球鞋，有別於正式套裝，一身親民服裝出席參加就職，市政團隊首長也放棄過往既定西裝、套裝形象，用牛仔褲襯衫配襯衫不打領帶的休閒服裝，與市民一起席地而坐野餐，展現官員與市民「零距離」。

▲盧秀燕市政團隊今以「牛仔褲+襯衫」參與就職典禮。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，這是台中市第一次把市長宣誓就職典禮由室內改為戶外舉行，因為市民才是這場就職典禮的主角，人人可以參與，會秉持這樣的精神，永遠堅持和鄉親站在一起。

此次就職典禮也選擇「無紙化」製作電子圖卡發送邀請函，以臉書、通訊軟體、電子郵件等網路管道廣邀市民和貴賓，兼顧宣傳又提倡環保；中間最大的綠地空間讓市民進入野餐，前方規劃舞台表演及就職儀式，旁邊備有餐車攤商促進經濟，讓台中市民一起迎接「更美好的台中」。

▲谷關空氣。（圖／記者陳玉攝）



另外，盧秀燕也特別準備「谷關新鮮空氣」作為驚喜小禮物，展現改善空污的決心與態度，她表示，期盼不只是山上有空氣、城市也要有好空氣，未來四年要把口罩拿下來，也提醒市政團隊未來要落實改善空汙，台中的空氣一定要變好。