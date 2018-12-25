盧秀燕就職送「谷關空氣」網批垃圾　吳皇昇：可回收環保玻璃

▲盧秀燕上任送「谷關空氣」瓶，宣示治理空污的決心。（圖／記者陳玉攝）



地方中心／台中報導

新任台中市長盧秀燕25日就職，分送1萬個「谷關空氣」瓶，受到網友正負迴響。台中新聞局長吳皇昇表示，空污是盧市長上任後首要市政之一，送出空氣瓶就是要展現面對空污的決心；吳強調，空氣瓶材質為可回收玻璃，經費則自掏腰包，未使用任何公費，而就職典禮的公務總支出，控制在一百萬元以內。

有網友將「谷關空氣」瓶子拍照上傳到臉書《爆料公社》表示「空氣能吃嗎？」，短時間內引起廣大網友留言迴響，「跟國王的新衣一樣的概念嗎？」、「這不是文創、什麼才是文創？」、「製造垃圾又圖利廠商，要怎麼利用這過瓶子？裝藥丸嗎？」，更有人說「最狂聖誕交換禮物出爐！」

▲台中市政府新聞局長吳皇昇。（圖／記者陳玉攝）



吳皇昇對此回應，空汙受國人重視，更是台中過去幾年面臨的高度威脅。盧秀燕競選期間，向市民保證她將致力於改善空汙。因此在25日就職典禮，分送1萬個谷關空氣瓶，主要是希望讓各界感受她嚴肅看待空汙的決心與態度，從今日開始，她會透過新市府團隊的群策群力，採行各種有效對抗空汙的策略，盡力解決空污問題。

吳皇昇也說，這1萬個谷關空氣瓶，在盧秀燕上任前就已製作完畢，由同仁選在空品良好的時間，專程前往谷關地區，以人工方式逐一開罐、封罐；瓶子的材質是可回收的環保玻璃，全部的費用均由盧秀燕自費支應，未花任何市府公務預算。另外，今日市府舉行就職典禮的公務支出，並不包括谷關乾淨空氣瓶的費用，整體經費控制在一百萬元以下。