　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕就職送「谷關空氣」網批垃圾　吳皇昇：可回收環保玻璃

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲谷關空氣。（圖／記者陳玉攝）

▲盧秀燕上任送「谷關空氣」瓶，宣示治理空污的決心。（圖／記者陳玉攝）

地方中心／台中報導

新任台中市長盧秀燕25日就職，分送1萬個「谷關空氣」瓶，受到網友正負迴響。台中新聞局長吳皇昇表示，空污是盧市長上任後首要市政之一，送出空氣瓶就是要展現面對空污的決心；吳強調，空氣瓶材質為可回收玻璃，經費則自掏腰包，未使用任何公費，而就職典禮的公務總支出，控制在一百萬元以內。

有網友將「谷關空氣」瓶子拍照上傳到臉書《爆料公社》表示「空氣能吃嗎？」，短時間內引起廣大網友留言迴響，「跟國王的新衣一樣的概念嗎？」、「這不是文創、什麼才是文創？」、「製造垃圾又圖利廠商，要怎麼利用這過瓶子？裝藥丸嗎？」，更有人說「最狂聖誕交換禮物出爐！」

▲準台中市政府新聞局長吳皇昇。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市政府新聞局長吳皇昇。（圖／記者陳玉攝）

吳皇昇對此回應，空汙受國人重視，更是台中過去幾年面臨的高度威脅。盧秀燕競選期間，向市民保證她將致力於改善空汙。因此在25日就職典禮，分送1萬個谷關空氣瓶，主要是希望讓各界感受她嚴肅看待空汙的決心與態度，從今日開始，她會透過新市府團隊的群策群力，採行各種有效對抗空汙的策略，盡力解決空污問題。

吳皇昇也說，這1萬個谷關空氣瓶，在盧秀燕上任前就已製作完畢，由同仁選在空品良好的時間，專程前往谷關地區，以人工方式逐一開罐、封罐；瓶子的材質是可回收的環保玻璃，全部的費用均由盧秀燕自費支應，未花任何市府公務預算。另外，今日市府舉行就職典禮的公務支出，並不包括谷關乾淨空氣瓶的費用，整體經費控制在一百萬元以下。

ET快訊
政院證實葉俊榮自備書面辭呈　賴清德立馬「勉予同意」
教長葉俊榮確定請辭　為台大校長遴選案下台
高嘉瑜臉書曬「就職8年對比照」　網驚：怎麼都沒變

關鍵字：盧秀燕,谷關空氣,台中市長,就職,吳皇昇

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／一定不會忘記市民託付！　韓國瑜「中英雙語就職演說全文」

「神力女超人」白色旗袍亮相　「不科學」曲線包不住

韓國瑜就職進場　「愛與包容」揚起陳其邁競選歌曲　

南方崛起／熱情市民沿愛河高呼「選總統」　韓國瑜抵達典禮會場

影／盧秀燕草地就職　發送驚喜小物「谷關空氣」

林佳龍卸任演說展氣度　「需要他時一通電話」

就職日批首件公文　盧秀燕：貨出去錢進來！台中經濟站起來

快訊／政院證實葉俊榮自備書面辭呈　賴清德立馬「勉予同意」

柯文哲網羅藍綠政二代　陳明文、李嘉進兒子皆入柯市府

雲林率先全國「禁廚餘養豬」　張麗善抗非洲豬瘟展決心　

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職日批首件公文　盧秀燕：貨出去錢進來！台中經濟站起來

快訊／政院證實葉俊榮自備書面辭呈　賴清德立馬「勉予同意」

柯文哲網羅藍綠政二代　陳明文、李嘉進兒子皆入柯市府

雲林率先全國「禁廚餘養豬」　張麗善抗非洲豬瘟展決心　

未來他們監督柯P！她怕市長跑去選總統　呱吉議場玩拍片

林洲民卡「蛋」被離職　王鴻薇：他不過是工具人

李佳芬腳踩8公分高跟鞋　笑稱「韓國瑜走太快」：想換成布鞋

六都全槓龜！民進黨議長席次「僅拿嘉義縣」　網笑：島嶼輸光

睡不著了！午宴合照韓冰「焦點在深溝」　部落客興奮換頭貼：一切都值得

影／陳菊政績輕軌二期喊卡　韓國瑜：確定停工

麗寶樂園超強卡司陪你過新年！　消費可抽汽車、住宿券

就職日批首件公文　盧秀燕：貨出去錢進來！台中經濟站起來

快訊／政院證實葉俊榮自備書面辭呈　賴清德立馬「勉予同意」

想擁有一口白牙不用花大錢　4大牙齒美白法先了解自己適合哪一種

不舉男逼女童口交如豆導翻版　女童哭「想關他1000年」

張國洲連任台東市長　強調縣市合作帶動經濟

兩岸建築設計師參與福建鄉建　陪護式指導分享台灣30年經驗

商朝青銅名器「大黿」身中4箭　網友神回覆：歸心似箭

雪鐵龍「7人座商旅車」要來了！Berlingo明年引進台灣開賣

元旦連假到！航港局今公布「離島及小三通客輪」疏運計畫

睡一半轉頭…驚見「喪屍乳膠頭」　 女嚇瘋飆N字經：怎會有這種機X人

政治熱門新聞

柯P就職「超極簡風」　15萬搞..

全國正副議長名單1次看　綠僅3..

蔡英文砲轟葉俊榮讓大家措手不及

韓國瑜砍花媽政績：輕軌二期一定..

「神力女超人」白色旗袍亮相　曲..

許淑華蟒紋旗袍秀辣腿　韓冰酒紅..

童仲彥體驗色情按摩：哇靠！她真..

Live／韓國瑜就職！　愛之船..

韓國瑜：高雄人流多就抽稅

一定不會忘記市民託付！韓國瑜就..

韓冰鏤空洋裝秀美腿　許淑華蕾絲..

快訊／勉予同意管中閔上任　賴清..

把爸爸借給高雄！　韓冰：不要辜..

韓國瑜搭船就職　柯P連任宣誓5..

更多熱門

相關新聞

她求交換谷關空氣...網推薦2用法

台中市空氣汙染嚴重，新任市長盧秀燕在25日的宣誓就職典禮上，親自發送「谷關空氣」給到現場參與的民眾，宣示在任期內會全力對抗空汙、改善空汙，重建台中清淨美麗的家園。而這瓶「空氣」也瞬間在網路上引起熱議，還有網友在臉書社團中貼出空氣瓶的圖片，徵求其他網友和她玩交換禮物。

徐耀昌縣長就職　盼成全民縣長

花蓮首位女縣長　徐榛蔚：東廠操弄

「修修臉」美女醫師　坐鎮韓國瑜就職

鄭文燦：多元價值　迎桃園新時代

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

企鵝妹考上台大！　亮出學員證

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

全國正副議長名單1次看　綠僅3席

2019新制上路懶人包

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面