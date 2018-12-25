影／參加盧秀燕就職收「谷關空氣瓶」　她傻眼求交換...網笑翻推薦2用法！

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台中市空氣汙染嚴重，新任市長盧秀燕在25日的宣誓就職典禮上，親自發送「谷關空氣」給到現場參與的民眾，宣示在任期內會全力對抗空汙、改善空汙，重建台中清淨美麗的家園。而這瓶「空氣」也瞬間在網路上引起熱議，還有網友在臉書社團中貼出空氣瓶的圖片，徵求其他網友和她玩交換禮物。

▲台中市長盧秀燕在就職典禮上贈送「谷關空氣」。（圖／翻攝自爆廢公社）

台中市第三屆市長宣誓就職典禮25日登場，新任台中市長盧秀燕致詞時先強調「拼經濟」是上任首要任務，指出台中是我們的家園、鄉親就是家人，沒有比在家園服務更光榮，未來四年一定會全力以赴，「建設富強美好大台中，從現在開始！」

▲台中市長盧秀燕送給市民「谷關空氣」當作驚喜小禮物。（圖／記者陳玉攝）

她在致詞中也提及台中空氣污染問題，就職典禮選在戶外舉行就是宣誓決心，要全力對抗空污、改善空污。人們有權在戶外呼吸新鮮空氣，孩子們不必因為空氣不好而取消體育課。未來4年也會強力整治空污，絕不妥協，重建台中清淨美麗的家園。隨後，盧也親自發送驚喜小禮物「谷關空氣」給參與民眾。

這瓶空氣也在就職典禮後，成為網路上的發燒話題。一名網友在臉書「爆廢公社」社團中貼出她收到的「谷關空氣」，只見這空氣用類似試管的玻璃瓶裝著，一張貼紙標註著市長盧秀燕贈送，「臺中市第三屆市長就職典禮紀念」，她表示自己想用這瓶空氣和大家玩交換禮物，徵求有緣人參加。

網友們看到她的貼文紛紛表示，「我真的覺得這個紀念品有鬧到...」、「我拿桃園的跟你換，自己搭車來桃園吸」、「要是有人拿這個跟我換，我一定打到他住谷關吸到飽」、「PM2.5空氣」、「這是我們台中的市長……唉」、「我想收回我的票了」、「算是兌現承諾就對了？給市民乾淨的空氣」。

對於這個空氣瓶還能怎麼用，有網友超有創意想了2招，讓這個紀念品瞬間變得超實用，「還以為是要尿液篩檢」、「這可以拿來裝尿，驗尿用」、「這盒子好像---精液採檢」、「這是捐精的瓶子嗎」。