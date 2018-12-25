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交換禮物收到「惡魔果實」！　黑色唐草花紋1：1還原

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▲▼耶誕禮物是惡魔果實。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲感覺吃了就會獲得特殊能力RRR。（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

整個12月幾乎都是交換禮物，收到特別禮物的民眾也都會po上網與大家分享。一名網友就說，同事的耶誕禮物是一顆「惡魔果實」，打開包裹不只得獎者大吃一驚，旁邊圍觀的朋友也被嚇到，簡直和漫畫中的一模一樣。

「惡魔果實」是《海賊王》中的奇特果實，吃到它的人可以獲得特殊能力，惡魔果實的顏色不定，不過外型都是圓的，表面上布滿如同唐草的螺旋花紋。從這名網友在《爆廢公社》曝光的照片來看，同事收到的「惡魔果實」表面是黑色，頂端還有梗，做工非常精細。

▲▼耶誕禮物是惡魔果實。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這顆惡魔果實的真身是哈密瓜。（圖／翻攝自爆廢公社）

原po表示，他們今年的主題是「可以用又北爛」，面對友人好奇「怎麼做到的」也解釋，這顆惡魔果實則是用哈密瓜為底，再加上紙黏土跟黑彩做成。照片曝光後引發網友熱議，「想知道是什麼能力果實」、「好酷喔」、「聖誕禮物好用心」。

先前有其他網友在社團放出自己的交換禮物，用仙貝做成的包包，雖然本人很傻眼，不過能吃又能裝，還可以讓運氣旺旺旺，網友也直呼羨慕想要，「帶這個去打麻將，很讚喔」「帶這個去打麻將，很讚喔」、「做工好細，還不怕餓死，不錯啊」。

▲▼　　　仙貝肩背包 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲仙貝包也被封是超狂禮物。（圖／翻攝自爆廢公社）

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關鍵字：惡魔果實,耶誕禮物,航海王,海賊王,爆廢公社

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