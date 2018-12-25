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新竹市長就職典禮　林智堅：目標拼經濟、給市民好生活

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▲新竹市長就職典禮　林智堅：目標拼經濟、給市民好生活。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長就職典禮在市政府大禮堂舉行，市長林智堅說，拼經濟給市民好生活是他的市政目標。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市第十屆市長宣誓就職典禮25日在市府大禮堂舉行，由科技部長陳良基擔任監交人交接印信予林智堅市長。林智堅市長強調，未來將堅持「市民第一、建設優先」，施政兼顧傾聽與同理心，未來將秉持熱情不變、初衷不變、理想不變「三個不變」，衝勁加倍、建設加倍、幸福指數加倍「三個加倍」，以拼經濟、給市民好生活為目標，創造新新竹、新幸福，讓新竹市成為台灣的典範城市，最耀眼的科技城。

▲新竹市長就職典禮　林智堅：目標拼經濟、給市民好生活。（圖／新竹市政府提供）

上午宣示就職儀式簡單隆重，在林智堅市長雙親、前市長林政則、科技部長陳良基、聯電榮譽副董事長宣明智、竹科管理局長王永壯，以及來自行政院、竹市五所大學、空軍聯隊、產業界等各機關單位代表皆到場觀禮，見證市長林智堅宣誓就職。

林智堅市長特別感謝偉大的新竹市民，創造了三高一低、全國創稅1261億、人均創稅額28.6萬、全國第一的一流城市，因為市民的支持，新竹市連續三年蟬連最幸福城市的殊榮，兩次五星市長，他說，施政工作永遠沒有最好，只有更好，唯有更加努力才不會辜負市民的期望。

▲新竹市長就職典禮　林智堅：目標拼經濟、給市民好生活。（圖／新竹市政府提供）

他感謝新竹市永遠的靠山、立法委員柯建銘，感謝他默默為台灣與新竹市這塊土地付出與努力，他也感謝在座的父母，感謝他們在背後默默地支持，更請他們不用擔心，他已經可以扛起市長的責任。

他特別分享市府已退休的資深參議黃錦能與他之間的故事，四年前上任之初，林智堅市長向他請益「如何當個好市長」，黃參議給了他6點建議，包含「政通人和」，要兼聽，勿偏信，施政應情理法兼顧；更要「善待員工」、要做「讓民眾有感的服務」，以「民無信不立」凝聚民眾對市府的信任感；也以「勸導改善為先」，處罰只是最後不得已的手段；更要「傾聽與溝通，化阻力為助力」。這六句話他收藏三年多，每每施政上遇困難都會拿出來讀，隨身攜帶在公事包提醒與警惕自己。

林智堅市長指出，未來將秉持「市民第一，建設優先，初衷不變」原則持續推動建設，把拼經濟、給市民好生活視為第一要務，未來四年將致力於經濟、交通、教育、文化與2050城市願景等五大施政方向，透過打造下一世代創新產業園區的竹科X計畫，提供AI及IC人才一個更優質的就業環境，香山精密機械園區將促進傳統產業轉型升級，以產業政策再進步為主軸，帶領城市「拚經濟」。

▲新竹市長就職典禮　林智堅：目標拼經濟、給市民好生活。（圖／新竹市政府提供）

好生活方面，將由大車站、輕軌等重大建設來改善城市的交通問題；家長最關心的教育問題，新校園運動的持續推動與總圖計畫，提供孩子最優質完善的學習環境；文化方面，將完善保存與修復珍貴的文化資產與古蹟群，讓深厚的文化底蘊成為新竹市獨特的城市品牌，同時提升藝文活動的品質；最後透過2050城市願景計畫，將在未來四年一一實踐，奠定這座城市更美好的下個百年。

林智堅市長強調，未來四年他會秉持著三個不變，熱情不變、初衷不變、理想不變，三個加倍，衝勁加倍、建設加倍、與幸福指數加倍，市府團隊持續努力，繼續提升市民認同感與光榮感，讓市民以身為「新竹人」為傲，更要讓新竹市成為台灣的典範城市，更要代表台灣成為世界上耀眼的科技城，和市民一起，努力讓新竹市成為讓下一代安居樂業的美好城市。

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關鍵字：新竹市長,就職典禮,林智堅

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