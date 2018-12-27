侯友宜引用蘇貞昌政見　爭取在新板特區蓋兒童樂園

▲侯友宜出席院會後記者會。（圖／行政院提供）

政治中心／綜合報導

新北市長侯友宜27日首次參加行政院會，會中引用前行政院長蘇貞昌競選市長的政見，爭取在新板特區原「大台北新劇院」土地建室內兒童樂園，盼當時樂見其成的中央能支持。

新北市政府新聞局長蔣志薇表示，侯友宜希望中央與地方合作，共同為地方打拚，並在院會上提出4項訴求，第一，盼中央照顧養豬戶，提高補助；第二，請中央修正財政收支劃分法；第三，爭取軌道建設預算；第四，在新板特區蓋兒童樂園。

第一，針對非洲豬瘟防疫，侯友宜希望中央照顧養豬戶，提高補助；第二，請中央修正財政收支劃分法，還新北財政公平正義，新北市土地面積是台北市8倍大，人口比台北多130萬，但新北的人均預算卻是六都最少，根據107年度總預算，新北人均預算是4萬元，與台北市6.4萬元比較，更是相差2.4萬。

第三，侯友宜爭取軌道建設預算，希望中央實際支持三環六線（加上淡海八里、五股泰山、深坑輕軌）的預算。

第四，侯友宜認為，應提供新北更多的親子休閒場所，既然中央贊成蘇貞昌競選市長時所提出的「親子體驗博物館」的政見，因此，盼中央儘快兌現，把地交給新北市，打造一個影音、科技、創新的兒童樂園。