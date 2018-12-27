▲桃園八德地靈人傑，未來藍、綠總統強棒人選在這裡。

▲鄭文燦連任就職日宣稱「做好、做滿、心無懸念」，然一旦民進黨基於贏的考量，黨內中生代共推鄭2020出馬參選總統，其動向備受關注。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園八德區出了兩位前、現任縣、市長後，未來藍、綠總統強棒人選也在這裡？前新北市長朱立倫於日前卸任當天，公開表態「2020的目標，就是要為台灣打拼，為人民打拼」後，引發政壇對下屆總統人選關注話題。事實上，除了朱立倫宣稱參選總統，現今綠營中生代共主的現任市長鄭文燦，也已是未來看好的總統強棒人選之一。

而朱立倫投入2020總統大選，在現今「桃園王」鄭文燦根深地方基層及對中央行政資源具充分掌控權，其影響勢力擴及全台下，與鄭不同政黨的朱立倫，如欲在下屆總統大選在桃園故鄉拿下高票，恐是一大挑戰？

▲朱立倫卸任市長公開表態「2020目標，就是要為台灣打拼，為人民打拼」，引發政壇對下屆總統人選關注話題。（圖。擷取自朱立倫臉書）▼鄭文燦是現今「桃園王」根深地方基層，朱立倫在下屆總統大選如想在桃園故鄉拿下高票，恐是一大挑戰？（圖／桃園市政府提供）



桃園市八德區是桃園面積最小的行政區，人口卻是全市第二多，除鄰近桃園市的桃園區、中壢區、平鎮區、大溪區，也與新北的鶯歌區相鄰，早年因房價廉、工廠、營區、眷村多，使該區成為外來人口移居的最佳選擇所在。

其中，金、馬民眾居住者眾，在八德的馬祖人口近5萬人，遠比馬祖本島人口萬餘人還多數倍，而被喻為馬祖人的第二故鄉。而全國規模最大的榮民就養機構—桃園榮民之家也位於該區，在眷村帶入新住民人口下，使八德區近年來，成為一個人口激增、多元文化色彩的城市。

朱立倫與鄭文燦有5同，除了都是八德人，兩人都是傑出台大校友，而兩人的外婆也都是大溪人，並且都是中生代的5年級生，亦曾在政院擔任過要職，都具地方到中央的歷練經驗。不同的是，朱的父親朱樟興曾擔任縣議員、國代、舅舅林熺達曾任大溪鎮長、縣議員，岳父高育仁為曾任台南縣長、省議長，與政壇淵源深厚。

鄭文燦則出生在傳統農家，家中有7個兄弟姊妹，父親在糧食局上班，母親是紡織廠女工，因此常喻自己是平民參政，如同其參選市長時競選主題曲「堅持」內的歌詞「…有人出世著好命，阮是用命底打拚，嘸驚失敗慢慢向前走 運命不是天註定…」4年前，鄭在藍大於綠的桃園，因大環境助勢成功翻轉桃園，拿下首屆市長，自此因勤耕基層而使桃園的藍綠生態丕變。

儘管，鄭文燦在日前連任的就職典禮宣稱，4年市長將「做好、做滿、心無懸念」，然適值新時代台灣、新政治文化來臨之際，一旦民進黨基於贏的考量，黨內中生代共推鄭2020出馬參選總統，亦或如同朱一樣，在市長「做好、做滿」卸任年餘後，競逐 2024年總統大位，其動向備受關注。