國外慈善團體募集玩具　渡海來台送花蓮弱勢童聖誕禮物

▲花蓮市公所簡報室擺滿了來自美國洛杉磯最盛大的「Purist Winter Drive慈善玩具募集車展」公益活動所募集的玩具。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

耶誕節前夕，一批來自美國洛杉磯最盛大的「Purist Winter Drive慈善玩具募集車展」公益活動所募集的玩具，透過花蓮市公所轉贈給花蓮家扶中心扶助家庭的23名兒童，花蓮市公所並加碼贈送書包等用品，讓在地的弱勢孩童能享受美好的童年。

花蓮市長魏嘉賢頒發感謝狀給交叉概念國際有限公司的負責人丘雲中時表示，希望藉由國外的經驗來打造一個新形態的慈善活動，讓有能力付出的人可以透過更多元、更活潑的方式來行善。



23名兒童的年齡層由兩歲至六歲之間，24日下午由家長帶領，並由花蓮家扶中心社工督導王麗雲陪同來到花蓮市公所領取玩具。這些玩具有各式不同造型的汽車模型，也有一頭金髮的芭比娃娃，均是從美國遠渡重洋來台。





將這些玩具帶來台灣的是旅居海外的花蓮子弟丘雲中，他也是交叉概念國際有限公司的負責人。丘雲中先生今年八月曾經帶了兩大箱的玩具到花蓮市公所，轉贈給市立幼兒園的小朋友，丘雲中並在魏嘉賢日前應加州La Habra City市長之邀，陪同一起前往美國洛杉磯郡內進行城市外交，特地邀請魏嘉賢前往「Purist Winter Drive慈善玩具募集車展」，希望能將這個活動引進花蓮，讓在地的孩童能享受美好的童年。

▲花蓮市長魏嘉賢頒發感謝狀給交叉概念國際有限公司的負責人丘雲中。



Purist Group是2012年由台灣旅居美國的李宏聲先生與好萊塢明星「玩命關頭」男主角保羅•沃克一起為了社會責任而發起的民間團體。他們針對需要關懷的弱勢家庭孩童舉辦需求募集活動，Purist Group 的成員來自各行各業，不論頭銜與地位，捲袖一同為孩子的童年現身支持。

▲花蓮家扶中心23名孩童到花蓮市公所領取玩具。



魏嘉賢表示，市公所的社福平台將借鏡相關的運作方式，將慈善資源透過更多不同的活動來幫助有需要的人。也發想花希望藉由別人的經驗來打造一個新形態的慈善活動，讓有能力付出的人可以透過更多元、更活潑的方式來行善。



「Purist Winter Drive慈善玩具募集車展」是美國洛杉磯最盛大的慈善活動之一，每在冬季耶誕節前，來自各方的玩具捐贈都會湧入「Purist Group」，他們會與車商合作並捐贈玩具給全國需要的孩童，今年會場有超過七千名車迷，與八百多台的跑車參與盛會，每台車上都裝滿了要給孩子們的聖誕禮物，順利募集超過1萬5000件玩具。