聖誕禮物藏「禍」　她孩子被神奇手帶劃爆血...

▲神奇捲尺是聖誕禮物包的常客。（圖／翻攝自臉書Hong Kong Moms）

國際中心／綜合報導

耶誕夜許多人都會吃聖誕大餐、開玩交換禮物遊戲。但就在近日，一名香港媽媽在網路上PO出她的兒子收到一條「神奇聖誕手環」，慘遭裡面的鐵捲尺割傷，血流個不停。

根據馬來西亞《中國報》報導，這位香港媽媽在臉書「Hong Kong Moms」上發文，她的兒子因和朋友交換禮物時，抽到一條可愛聖誕老人捲尺，戴在手上不到5分鐘，卻莫名被鐵尺劃傷。她也呼籲家長們注意，若收到類似的禮物，應檢查是否安全、有沒有缺口，否則不要讓孩子們玩，以免釀成大禍。

▼一名香港媽媽在臉書PO出兒子竟被聖誕手帶劃傷。（圖／翻攝自臉書Hong Kong Moms）

▼手被「神奇手帶」劃到爆血。（圖／翻攝自臉書Hong Kong Moms）

許多家長看到這篇貼文也有同感，紛紛響應自己家的孩子也曾被這種手環弄傷，有一位媽媽說，近日女兒參加幼稚園舉辦的聖誕活動，禮物包中就有類似的手帶，於是馬上讓她丟掉，避免接觸。

這款看起來無害卻充滿著危險的手帶，是孩子交換禮物裡的常客，據英國廣播公司《BBC》報導，2014年一位澳洲網友就在為孩子網購的禮物包中，同樣發現這條神奇手帶；《紐約時報》也曾報導，美國有名學生因布料過薄，被裡面的金屬鐵尺穿刺，送醫縫了3針。

