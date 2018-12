視鄰居2歲女兒為孫女！暖心爺爺生前備14份聖誕禮物　伴她成長

▲英國威爾斯的華生爺爺在過世前,為鄰居小女孩卡迪準備了14年份的聖誕禮物。(圖/取自免費圖庫pexels)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

聖誕節對許多小孩子來說,是一年一度引頸期盼收禮物的日子,一名住在英國威爾斯的2歲小女孩卡迪,一次收到來自「天堂」的14年份禮物,原來住在卡迪一家隔壁的華生爺爺自小視她為親孫女,在去世前特別準備這些禮物,希望能繼續伴她長大;這段溫暖祖孫情在網路上引起廣大迴響,網友紛紛表示鼻酸。

據《福斯新聞》報導,卡迪的父親威廉(Owen Williams)還清楚記得第一次與隔壁鄰居華生(Ken Watson)見面的情形,當時已高齡83歲的華生爺爺,正充滿活力的站在一把6公尺高的梯子上。經過兩年的相處,威廉斯一家和這位年過八旬還勇於挑戰高空跳傘和機翼步行(wing walking)的有趣爺爺培養出深厚感情,華生更把卡迪當作親孫女般視如己出。

▲這些聖誕禮物將一路陪著小卡迪長大。(圖/免費圖庫Pixabay)

87歲的華生近日離開人世,他的女兒在整理遺物時意外發現一個驚喜,居然是一大袋給卡迪的聖誕禮物,於是在17日替父親送到威廉斯家。威廉斯在個人推特上發布這段感人的祖孫情,回憶道當應門接接過一個裝得滿滿的塑膠袋時,還以為是要幫忙丟垃圾,「但她說袋子裡的所有東西,都是華生為卡迪準備的聖誕禮物。」

威廉斯把袋子抱回屋內與妻子一起分享,兩人算了算,發現總共有14個包裝精美的禮物,讓他們不禁淚流滿面,「華生總是說要陪卡迪活到自己100歲,這些禮物剛好就是代替他,陪伴我們的女兒到16歲。」威廉斯無法描述自己有多感動,「真的很難去形容我的感受,實在太難以置信,很難想像華生為了準備這些,花了多久的時間。」

縱使華生爺爺無法繼續陪在小卡迪身邊,但來自華生爺爺的聖誕禮物,以及比起禮物,背後更深層、無法言說的愛,在接下來14年將一路伴著卡迪成長。

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for *our* daughter for the next thirteen years. pic.twitter.com/6CjiZ99Cor