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廟公變慈濟志工　模範父親熊爸閱報匯款濟貧

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▲▼曾當選模範父親的93歲環保志工熊摯，20多年前曾是廟公，如今廟公變志工與妻子將住家變成慈濟環保點，全年無休做環保、機構關懷。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟基金會台南分會為感謝3500多名環保志工長年守護環境的付出，12月23日舉辦「2018年環保志工感恩會」，大成鋼企業共襄盛舉辦餐會，慰勞志工們為台灣土地盡心盡力。其中曾獲模範父親表揚的93歲環保志工熊摯，20多年前是廟公，從寺廟書籍中體悟做善事積福報，每天看報紙搜尋急需救濟的弱勢貧病，再循線匯款助人。熊摯與妻子胡秀鳳因做環保認識慈濟人，從廟公變志工，住家也成為慈濟環保點，夫妻倆全年無休做環保、機構關懷。

▲▼曾當選模範父親的93歲環保志工熊摯，20多年前曾是廟公，如今廟公變志工與妻子將住家變成慈濟環保點，全年無休做環保、機構關懷。（圖／慈濟基金會提供）

人稱熊爸的熊摯，17歲的他為了養家入伍，跟著軍隊從老家湖北邊打邊撤退到福建山上。因被敵軍的手榴彈炸傷，碎片卡在咽喉，隨部隊搭船到高雄後才開刀取出。

原本被列為殘疾人士的熊爸，被安置在台東臨教院，但他不想就這樣度過餘生。「我才20幾歲，年輕體壯、四肢健全，不想在臨教院吃喝等死。｣熊爸申請退伍、領了3個月生活費後，聽聞台東糖廠開工，熊爸從臨時工做起。勤奮負責、學習力強的熊爸，因為古道熱腸受長官賞識，從臨時工轉為約僱人員，後來報考轉為正式編制人員，再從組長到兼工會秘書，在糖廠服務30年，期間娶了小16歲的妻子胡秀鳳，並生下2子2女。

退休後的熊爸，帶著妻小搬到麻豆照顧岳母，閒不下來的他跑去應徵當地寺廟當廟公，雖然只有5千元薪資，要做文書兼打雜，但他覺得幫人謄寫光明燈名牌能跟人結好緣，也能練書法、還有免費佛經善書可翻閱。熊爸將經文中勸世道理化為行動，育兒有方，因此被推薦當選為模範父親。

▲▼曾當選模範父親的93歲環保志工熊摯，20多年前曾是廟公，如今廟公變志工與妻子將住家變成慈濟環保點，全年無休做環保、機構關懷。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼曾當選模範父親的93歲環保志工熊摯，20多年前曾是廟公，如今廟公變志工與妻子將住家變成慈濟環保點，全年無休做環保、機構關懷。（圖／慈濟基金會提供）

22年前，當時71歲的熊爸在慈濟志工李志誠邀約下，與妻子投入環保志工、受證慈濟志工，夫妻倆將住家設為社區環保點。為人正直的熊爸愛惜羽毛，整理寺廟內的回收物都會自掏腰包向廟方購買，再運到慈濟環保站。最後熊爸辭掉廟公，專心做志工。

熊爸生活很節儉，讀過幾年私塾的他，只要翻報看到亟待救濟的貧病弱勢，就會想盡辦法聯繫匯款，端午、中秋節及春節，也會到老人院及教養院，親自關懷送愛心、捐物資，數十年來不間斷。

身體硬朗的熊爸，其實因戰爭受傷導致說話、咀嚼困難，且做了人工肛門、左腎切除、兩耳重聽，更曾發生5次車禍，但他樂天知命，把握每天做環保，分秒不空過。

熊爸表示，知福、惜福、再造福，不貪不求沒煩惱，就會長命百歲。

▲▼曾當選模範父親的93歲環保志工熊摯，20多年前曾是廟公，如今廟公變志工與妻子將住家變成慈濟環保點，全年無休做環保、機構關懷。（圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：環保,慈濟,模範父親,慈善

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