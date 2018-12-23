另類聖誕趴　南市醫揪團辦幸福長照宣導　安平踩街熱情登場

▲台南市立醫院舉辦「府城鎖憶幸福長照嘉年華踩街活動」，沿著古堡街遊行，傳播歡樂溫馨的氛圍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

聖誕節前夕，台南市立醫院邀請社區團體、社區照顧關懷據點、學校社團…等單位一起歡樂踩街，藉踩街活動深入社區，宣導長照服務與失智症照護，讓更多人了解長照資源，社區民眾也更友善對待長者。

歡度聖誕節不是年輕人的專利，台南市立醫院為讓更多長者走出戶外，且讓不同的社團組織與社區民眾，更了解長照資源與失智症照護，舉辦「府城鎖憶幸福長照嘉年華踩街活動」，共19個隊伍約420人，區域涵蓋東區、新化區、七股區、永康區、安南區、關廟區、歸仁區的團體共襄盛舉，包含東區、七股區、關廟區由南市醫承辦的失智社區關懷據點、台南一中儀隊、幼兒園成員BabyQ，以及各社區團體組隊參加，年齡層從5歲到~75歲。

「陪伴是對長者的友善照顧」隨著老年人口越來越多，青壯年族群要兼顧工作、自己的家庭與照顧長輩，無法隨侍在側，「陪伴」便成為高齡化社會中最難取得平衡的課題，而有些長輩因為獨居或是為了體恤晚輩忙碌，可能有需求也不願意輕易開口。

台南市立醫院院長蔡良敏表示身為社區型醫院，照護社區民眾的健康是基本的工作。台南市立醫院配合政府長照政策成立「社區整合型服務中心」(A級單位)與「失智共同照護中心」，希望提供市民結合體系醫院、長照服務中心、失智服務據點，共同建構長期照護平台服務網絡，打造安全社區健康環境，提供社區民眾能夠實現在地照顧、在地安老的心願。

參與活動的團體於古堡街1號集結出發，各隊絞盡心思設計別出心裁的裝扮、特色標語以及舞蹈表演，沿著古堡街遊行，傳播歡樂溫馨的氛圍，所有隊伍於中間點金龍殿廣場定點表演，再遊行至終點站西門國小。