屏東下雪了！　粉紅聖誕派對浪漫破表

▲屏東公園23日晚，讓民眾充滿粉紅聖誕歡樂浪漫的一夜。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2018聖誕，屏東縣政府引進最流行的粉紅風暴，把百年的屏東公園妝點成「粉色聖誕」盛宴，公園內設置超過10組特色燈飾加上旋轉木馬，12月23日及24日平安夜更是有史以來首次降下冬雪，浪漫指數破表。

縣長潘孟安23日晚間化身聖誕老公公，在雪花紛飛的椰林大道上傳遞佳音及發放小糖果，希望帶給屏東民眾浪漫的一夜。由於屏東一年四季如春，甚至冬季仍艷陽傲人，縣政府今年特別出動造雪機，營造冬季雪國場景，與民眾一同歡樂。

▲▼潘孟安縣長扮聖誕老人

24日平安夜晚間17時30分至21時30分，仍有下雪活動，邀請民眾一起感受下雪的粉紅聖誕節！

縣長潘孟安表示，去年縣府首次在屏東公園舉辦聖誕節，北國聖誕氛圍營造太轟動，吸引許多外縣市民眾專程跑來屏東過聖誕。今年下雪網路宣傳活動，引起民眾熱情轉傳分享，引爆一陣熱潮。



今年屏東聖誕節主打「粉紅聖誕」，引進粉紅色的旋轉木馬，活動期間民眾只要憑蔥寶小火車票根即可搭乘。而粉紅馬卡龍色系設計的燈飾、粉色雪花燈飾、閃亮的鈴鐺等，讓公園籠罩在夢幻、柔和的粉色氛圍中，萌化幸福感。



屏東聖誕節配合台灣燈會展出至明年3月3日，每晚17時30分至22時點亮燈飾。更多活動詳情，請至屏東縣政府官網、臉書或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。