韓國瑜磁吸擴大　大陸酒商告知黃偉哲：「向韓買5貨櫃鳳梨」

▲與高雄相鄰的台南市，黃偉哲拼經濟的壓力不小，促銷台南市農特品是一大課題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

準高雄市長韓國瑜尚未就職，就積極為高市拼經濟，連來台採買酒品的大陸酒商，先向韓國瑜購買5貨櫃鳳梨，準台南市長黃偉哲出席隆田酒廠彩繪牆揭幕儀式時，巧遇來隆田酒廠採購玉山陳高的大陸安徽台樹酒業總經理劉東飛，獲知劉之前拜會韓國瑜並採購鳳梨之事，也歡迎劉亦能多買台南產品，拼經濟意味濃。

位於「菱角之鄉」的台南市官田區隆田酒廠，2012年底結合觀光與休閒產業成立「隆田觀光酒廠」，為提升觀光酒廠特色，今年特以「玉山二鍋頭的故鄉」為主題彩繪外牆，12月20日上午舉行揭碑儀式。

準台南市長黃偉哲亦受邀出席彩繪牆揭幕儀式，並與來隆田酒廠採購的大陸安徽台樹酒業總經理劉東飛同框合影；黃偉哲向劉說陸企能來台南採購是一件好事，但劉則向黃偉哲說，來台南前有先到高市拜會準高雄市長韓國瑜，並採購5貨櫃的鳳梨。劉東飛說他去年也採購一批台酒回大陸試水溫，結果大陸消費者反映很好，以他今年特來台加碼到台南隆田酒廠採購1280箱玉山陳高。另將至台南善化採購火龍果，他要讓大陸消費者吃到高品質的正港台灣水果。

▲黃偉哲遴選的新任副市長是由原觀旅局長王時思升任，就是想借重其財經能力，為台南市拼經濟、拼觀光。

準高雄市長韓國瑜選前即以「拼經濟、賺大錢」作為競選主軸，也因此成功地贏得選戰，他尚未就職就就馬不停蹄進行各種招商動作，也讓其他縣市長當選人產生競爭壓力，尤其是與高雄相鄰的台南市，黃偉哲拼經濟的壓力不小，日前他遴選的新任副市長是由原觀旅局長王時思升任，就是想借重其財經能力，為台南市拼經濟、拼觀光，未來台南市與高雄市的經濟競爭更是難以避免，稍有差池即會失去失機，更令黃偉哲戒慎恐懼。