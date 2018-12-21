黃偉哲公布新市府團隊完整名單　副市長王時思升任

台南市長當選人黃偉哲12月18日下午，在發布市府小內閣人事時指出他的就職典禮採「簡約風」，在民政局50萬元預算內花費，並在1小時內完成，不舖張浪費，能省則省，簡單隆重，因市民4年後檢驗時，不會記得就職情形，但會檢視市府的4年表現。