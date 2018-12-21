黃偉哲公布新市府團隊完整名單　副市長王時思升任

▲台南市即將上任的新市長黃偉哲公布完整小內閣名單，並向市民介紹新首長。（圖／記者林悅翻攝）
記者林悅／台南報導
即將接任台南市長的黃偉哲，12月21日上午公布完整新市府團隊小內閣名單，包括2位副市長、1位秘書長、2位副秘書長、26位局處長，新任副市長由原觀旅局長王時思升任。
新市府完整名單如下：新任：副市長：許育典（成大法律系專任特聘教授、前成大社科院長）；副市長：王時思（觀旅局長）；副秘書長：王揚智（南台科大學務長）；環保局長：林淵淙（中山環工所長）；新聞處長：劉怡伶（前中廣資深記者）；社會局長：黃志中（高雄市衛生局長）；觀旅局長：陳信安（嘉藥觀光事業管理系文化觀光研究室助理教授、台南市城市文化協會理事長）；地政局長：陳淑美（崑科大房地產開發與管理系教授）；民政局長：顏振標（秘書處副處長）；農業局長：李朝塘（前新市鄉長、前新市農會總幹事）；水利局長：李賢義（台中市副秘書長）；教育局長：鄭新輝（台南大學教育學系主任）；法制處長：陳月端（高雄市法制局長）；秘書處長：劉啟崇副處長代理處長（社會局主秘晉升秘書處副處長）。
留任：秘書長：方進呈；副秘書長：李賢衛；民委會主委：汪志敏；研考會主委：趙卿惠；工務局長：蘇金安；都發局長：莊德樑；消防局長：李明峯；衛生局長：陳怡；勞工局長：王鑫基；交通局長：林炎成；文化局長：葉澤山；財稅局長：沈盈如（副局長真除為局長）；經發局長：蕭富仁代理局長（經發局副局長）；
警察局長：黃宗仁；人事處長：沈德蘭；主計處長：陳淑姿；政風處長：詹政曇。