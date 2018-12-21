龍崎掩埋場問題　黃偉哲：窮盡一切手段阻止開發

▲關於台南市政府核發歐欣掩埋場水保施工許可，準台南市長黃偉哲公開表示窮盡一切手段，阻止掩埋場在龍崎開發。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

關於台南市政府核發歐欣掩埋場水保施工許可，準台南市長黃偉哲12月21日公開表示將以堅定捍衛鄉土的決心，絕不允許龍崎掩埋場興建，並窮盡一切手段，阻止掩埋場在龍崎開發。

黃偉哲表示未來上任後，在中央的層次上，將拜會蔡英文總統、賴清德院長、經濟部長，退輔會主委，反映台南鄉親的心聲，要求停止開發龍崎掩埋場。在地方的層次上，黃偉哲未來也會要求市政府在雜項執照、建照、逕流水的排放許可上，嚴格執行審查。即便走完合法程序也找不到問題，黃偉哲也會要求經濟部停止展延開發許可。

最後，黃偉哲強調，在法治面，會讓新市府團隊的公務員依法行政。但新任市長的立場非常清楚，就是反對歐欣事業廢棄物掩埋場在龍崎興建，市政府將嚴格把關，不會輕易放水。同時，下週五也會利用晉見蔡英文總統的機會，表達地方的心聲。

台南市政府重新換發歐欣水保施工許可證，引來參選台南市長的前牛埔里長陳永和抨擊，市府12月20日晚上發布聲明強調，歐欣公司因向農委會訴願成功，故市府依法重新換發水土保持施工許可證，施工期限依據經濟部工業局核准最新展延之開發期限至2019年3月10日，本案未來是否同意展延開發仍應由中央決定。

▲龍崎工業區掩埋場址屬泥岩地質，不適耕種，被認為是合適的掩埋場址，但因這種地質在全球僅剩3座，環保團體則力阻開發。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，在國家計劃中北部是觀音工業區、中部是彰濱工業區、南部是大發工業區及龍崎工業區，都是事業廢棄物掩埋場最佳地點，隨之其他3處陸續完工，龍崎工業區卻因當地民眾反對聲浪不斷，延宕了15年。龍崎工業區掩埋場地形與高雄燕巢的月世界雷同，都是泥岩地質，不適耕種，人煙罕至，故被認為是合適的垃圾掩埋場址，但也因泥岩地質，這種地質在全球僅剩3座，也列為世界景觀之一，造成地方及環保團體強力抗爭。