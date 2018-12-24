▲一南一北用心服務，中壢區金華里長謝岩介哥哥是「龍介仙」。

▲中壢區金華里長謝岩介(右四）哥哥是「龍介仙」（右五）。（圖／謝岩介提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市504個里里長於明25日與12區區長同時就任，其中，中壢區85個里里長，金華里里長謝岩介因有位全台知名的哥哥、台南市議員謝龍介，加上其推動的低碳社區有成，使他成為全市最耀眼的明星里長。謝岩介服務的金華里位在中壢最菁華地段的SOGO商圈，他認為，只要用心服務，里民都看得見，感謝里民支持，1人參選並高票連任。

謝岩介因為到中壢區就讀大學，自此與桃園結下不解之緣，就學、創業、結婚都在桃園，因居住在金華里SOGO商圈一大樓，平日熱心參與地方公共事務。10多年前，原屬水尾里的該里，人口激增，必須分里，受到當時的水尾里里長鼓勵參選分里後的金華里里長選舉，自此投入基層里民的服務。

▲中壢區金華里長謝岩介用心服務，市長鄭文燦力表肯定。▼謝岩介推動低碳社區有成，因有全台知名的哥哥、台南市議員謝龍介使他成為全市最耀眼的明星里長。（圖／謝岩介提供）

謝岩介與哥哥謝龍介相差4歲，父母皆非政壇人士，兄弟倆一南一北參政以來，都以服務就是做功德自許，廣結各方善緣。對於哥哥精通台灣俚語，謝岩介說，係因兄弟倆從小喜歡看布袋戲，跟著布袋戲中的人物，學到許多流利且具意涵的台灣俚語。

金華里有10多個各自成立管委會的大廈，住戶約四千多戶，居民一萬多人，為推動金華里成為環保、人文化的社區，謝岩介多年前創立「新都心生活文化協會」，以低碳社區為主軸推動社區營造，推動包括低碳排放、增加綠色消費等項目。

由於，謝岩介在環保志工隊的經營及低碳社區推廣等項發展相當成功，金華里多次獲得環保局低碳社區殊榮，成為桃園低碳社區的發展指標，經常接待海外參訪團到訪金華里，謝岩介今年尋求連任，鄭文燦也親自前來站台，展現其在藍、綠間的超強人氣。