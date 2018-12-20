謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」　王世堅神回：你們同意嗎？

政治中心／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅日前在政論節目上，和國民黨台南市議員謝龍介為了國幣「去蔣化」爭論不休，吵到後面謝龍介幽默地說，「印王世堅也沒關係」，結果引來王世堅神回「不知道你們同意不同意啊？」。

謝龍介拿出國幣表示，千元鈔、五百元鈔都沒有威權象徵，現在只剩下10元、5元，問現場來賓會因為硬幣上面有蔣介石，就把他丟掉嗎？話鋒一轉更說，不然要不要改印陳水扁？王世堅表示，促轉會沒這個意思，謝龍介又說，不然印蔡英文也可以，結果王世間馬上神回，不然印馬英九，最後謝龍介還蹦出，「不然印世間也可以」，王世堅說，「不知道你們同意不同意啊？」

促轉會日前表示，將針對有威權象徵的國幣進行改版，引發熱烈討論。王世堅認為，過去改來改去沒問題，現在民意要求不要有這些威權象徵，這樣有什麼不對？發言一出引起現場來賓議論，謝龍介則認為，改新台幣本來就比較困難，況且也相當耗資。

▲謝龍介和王世堅為了國幣去蔣化互槓。（圖／記者林悅攝、翻攝關鍵時刻）

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