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印尼海嘯夜襲釀600多死傷　觀光局：台團平安待雅加達等地

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▲▼印尼海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

【12:20更新】：觀光局指出，發生海嘯的區域，並非是旅行團會安排的景點，一般旅客旅遊大多是會去峇里島、雅加達等大都市，截至目前均未接獲台灣旅行團通報有旅行團於當地因海嘯災難發生旅客傷亡或受困的情事。

經向外交部駐印尼代表處人員查詢，據該處表示，獲報有約8名台灣人因遇海嘯受困於印尼萬丹省（爪哇島最西邊）海岸，並有受傷情形，目前印尼代表處已請在地僑胞儘速就近協助就醫、救護事宜。該處後續將派員前往協助。

觀光局已將訊息轉請旅行公會轉知所屬各旅行社提醒在印尼當地的旅行團應隨時注意後續狀況，並注意團體安全。

▲▼ 印尼海嘯,印尼巽他海峽（Sunda Strait）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼巽他海峽海嘯釀上百人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間發生海嘯，目前傳出至少43人死亡、600多人受傷。另有最新消息指，有8名台灣人赴當地旅遊，多名大人和小孩受傷，人員前往山上避難待援。對此，觀光局表示，目前都沒有接獲台灣旅行團相關通報，另旅遊業者指，該地方非旅行團會去的地方，自由行去的也少。

巽他海峽附近海灘發生海嘯，但並非由地震引起，很可能是附近喀拉喀托山（Krakatoa）的火山運動所造成，目前當地死傷災情慘重。觀光局表示，目前沒有接獲台灣團的通報。旅行公會全聯會召集人李奇嶽則說，這非旅行團會去的地區，自由行去的也少，但公會無法掌握自由行的旅客。

印尼台商組成的「三輪慈善基金會」幹部鐘文燐告訴《中央社》，台灣人吳子萍帶著媽媽、姐姐吳敏琪以及兩個小孩李禹樂、李依宸到楠榜（South Lampung）旅遊，一行人逃難時受了傷，傷者包括大人和小孩，人員待援。目前已知的台灣人名字有吳子萍、吳敏琪、李可盛、李禹樂、李依宸、王惠美，以及何文凱等人。

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關鍵字：觀光局,印尼海嘯,巽他海峽

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