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亞培3月內2度變質！「無法證明安全就上架」消基會要食藥署給交代

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▲消基會談亞培。（圖／記者曹悅華攝）

▲消基會今舉行記者會，要食藥署針對亞培三個月內傳出二起變質事件給出交代。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

今（107）年9月，美商亞培公司亞培安素飲品傳出變質，有效期內鐵罐裝產品打開後散發臭酸味，整罐倒出更發現已成豆腐渣狀，全面下架後於10月25重新上架，不料近日又被爆出塑膠罐有塊狀沉積物，對此，消基會認為這已經是三個月內第二起，美國在台協會（AIT）請FDA去查廠結果都還沒出來，食藥署怎麼確認重新上架的產品沒有安全疑慮，呼籲應對特殊營養食品有所規範，才能保障消費者權益。

消基會董事長雷立芬說，當時傳出產品有疑慮時，在食藥署要求下，亞培公司於48小時內完成預防性下架，6項疑慮產品共計264萬4939罐，並僅開罰10萬元，然後又於10月25日上架，質疑食藥署拿到的都是業者單方面給的訊息，AIT請FDA去查廠結果都還沒出來，怎麼確認重新上架的產品沒有疑慮。

消基會秘書長吳榮達補充，從9月發生到現在，主管機關在接到客訴後全面下架，卻在抽樣結果看似無問題後，又在10月25號上架，質疑根本還沒有查清楚就上架，相當不應該，然後到了12月又有問題，還是不同的產品包裝，意即鐵罐式跟塑膠的都有問題，痛批「問題還不大嗎」，強調絕對不是消費者「沒有用力搖」結果，一定是產品本身有品質疑慮。

▲亞培安素再傳豆花狀異常。（圖／取自亞培安素官網）

▲亞培安素近日再傳出包。（圖／取自亞培安素官網）

中華民國藥師公會全國聯合會執行長沈采穎則表示，9月份到現在，廠商是說冷凝水滲入，安全是無疑的，但她認為，冷凝水的污染對產品的營養價值是否存在，食藥署應該去加以檢視，並要求廠商說明白，定義其所含化學物質。

雷立芬說明，為找出真相，近4週內曾多次致電亞培公司和亞培公司委託之奧美公關公司，詢問發生之真正原因，然皆未獲完整答案，僅得到一句「冷凝水的水流不順暢，從封罐處的縫隙流入罐內所致」當本會工作工作人員質疑，冷凝水滲入罐體，代表罐體有隙縫，空氣中的「菌」是否就是造成變質、結塊的原因呢？

對此，食藥署表示，目前亞培有異狀的產品分兩種，一種是鐵罐的，已經有下架，並請亞培廠商重新改變製成才上架，舊的已經準備要銷毀。針對消基會的疑慮，因為廠在美國，為加速處理時效，已經有要求廠商提出相關報告，9月11日有請AIT請FDA去查廠，美國FDA在9月下旬有去美國做查廠，查核的結果是沒有觀察到廠裡面有重大缺失針對產品部分，有請原廠針對一些原因、製成跟管控，提供相關報告，輸入邊境部分也有加強查驗，將比例提高

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關鍵字：亞培安素,變質,消基會,食藥署

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