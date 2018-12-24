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韓國瑜就職夜宿果菜市場要封街　熱情韓粉讓攤商警方頭大

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▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜就職當晚夜宿果菜市場，怎麼讓攤商、民眾順利進出成了一大考驗。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

即將在25日走馬上任的韓國瑜，日前因就職典禮必須交管5天招來批評聲浪，事後經通盤考量後縮短為3天，但就職首夜的「夜宿果菜市場」活動恐又引發大批韓粉朝聖，屆時交通局勢必要擬定交管計畫，這也讓警方相當頭大。

關於韓國瑜當晚的行程，準新聞局長王淺秋表示，上任首夜將從晚間8點45分到達果菜市場，預計與果菜公司幹部及攤商座談，當晚就夜宿在果菜市場，一直到隔日凌晨3點時進行巡視並向攤商致意。

不過，韓國瑜這番行程安排，引來許多韓粉致電果菜公司，希望能代為安排遊覽車車位，此舉令果菜公司總經理相當為難，因韓國瑜的到來也屆時也將有大批媒體及維安警力進駐，導致停車位一定不足，希望能民眾能自行解決廷吃問題。

經果菜公司與警方協調後，決定到時將封閉十全路大門，也讓平常進出貨攤商無法使用，果菜公司只得請大家忍耐，目前在交通局的規劃下，已劃出貨車臨時動線，到場相挺韓市長的民眾預計將集中在果菜公司一樓貨前廣場，十全路上部分開放設攤，交通局規劃，十全路行經民族路到覺民路等路段，將於25日中午12時到26日凌晨6時進行交管，

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關鍵字：韓國瑜,高雄市,就職,果菜市場

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