郭台銘行動力挺韓國瑜！　先砸500萬買高雄農漁產品

▲鴻海集團董事長郭台銘。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市準市長韓國瑜今天就職，鴻海集團董事長郭台銘雖然無法出席就職典禮，但他用實際行動來力挺韓國瑜，先跟高雄市採購500萬濃漁產品，並透露日後會帶團隊和協力廠商道高雄評估怎麼投資。

韓國瑜在選前有提出「郭董牌」，說要邀請爭取鴻海在高雄設廠，創造10萬個就業機會，當時卻被民進黨議員打臉說鴻海在台灣只有6000名員工，又即將大裁員，韓國瑜根本是在吹牛皮，而且是越吹越大；不過現在民眾都在看韓國瑜如何實踐自己的競選承諾，「當選開始全力拚經濟。」

▲高雄市準市長韓國瑜今天就職。（圖／記者屠惠剛攝）

前高雄縣長楊秋興受訪時提到，韓國瑜就在開票日隔天跟他一起用餐，也透露了韓國瑜打電話給鴻海集團的郭台銘，談到郭台銘在高雄的軟體科學園區建置的「數位匯流數據中心」，希望能夠有更多不同發展，擴大人才招募以及如何招商等話題，「郭董很願意來。」

楊秋興不斷強調郭台銘「很願意」。當記者問到郭台銘是否有一口答應？楊秋興頓了一下：「沒有一下就答應，是應該ok的，我認為是ok的，我的判斷啦！」他相信，韓國瑜一定會跟郭台銘見面，對韓國瑜相當有信心。不過相關消息曝光，鴻海回應證實郭台銘與韓國瑜熱線，卻不便透露更多的細節。

根據《聯合報》報導，韓國瑜曾經邀請郭台銘參加就職典禮，不過郭台銘不克出席，但郭董用行動力挺，直接先採買500萬元的高雄農漁產品，韓國瑜透露，郭董未來也會帶團隊、協力廠商到高雄看看怎樣投資。