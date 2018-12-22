宜蘭第5個轉運站　蘇澳轉運站啟用

▲宜蘭第5個轉運站，蘇澳轉運站22日啟用，將有助帶動蘇澳鎮的觀光產業。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

斥資5千萬元的宜蘭第5個轉運站，蘇澳轉運站22日啟用，蘇澳轉運站有國道客運、市區公車與社區接駁巴士共10條路線停靠，宜蘭代理縣長陳金德表示，轉運站啟用後，除便利鎮民轉運，更能帶動蘇澳鎮的觀光產業。

宜蘭縣政府表示，蘇澳轉運站啟用，往返台北與宜蘭間搭車旅遊更方便，如搭國光客運，可往返宜蘭與北市南港、圓山，選乘大都會客運，可在蘇澳搭車，到新店大坪林，或從台北到蘇澳，結合市區公車，一遊山光海景，體驗蘇澳小鎮風情。

宜蘭代理縣長陳金德說，蘇澳過去在雪隧與蘇花改尚未通車前，是台北往返花蓮重要的轉運中心及休憩站，住宿旅客眾多，相當熱鬧，隨著雪隧與蘇花改通車，停留蘇澳的旅客逐年減少，昔日榮景已經消失。

而蘇澳轉運站除提升公共運輸無縫隙接駁服務品質，創造友善及低碳旅遊環境，更能讓民眾便利的直達蘇澳地區武荖坑、東岳湧泉及南方澳情人灣等景點，帶動地方的觀光發展，相信蘇澳能因此恢復過往榮景。

蘇澳轉運站就在蘇澳火車站旁，是宜蘭第5座轉運站，建置完成新穎設計與當地景觀特色充分結合，是蘇澳重要新地景。轉運站站場為長條形，面積約1千坪，有售票及旅客候車空間、3格大客車停靠月台，設置民眾接送區、計程車排班區、以及40格小汽車與45格機車停車格，供民眾使用。這座轉運站，由國光客運公司負責營運管理。