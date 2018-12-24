比媽聰明的孩子！捲髮打工妹被叫阿姨　女童一句話母尷尬笑了...

▲明明還是學生卻被叫阿姨，真的很想翻白眼耶！示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

許多少女可能因為打扮的關係，常被誤以為年紀很大，或是被小朋友叫成阿姨，心情因此差到懷疑人生。一位20歲少女日前在打工時遇到一對母女，離開時媽媽要女兒跟「阿姨」掰掰，讓她心裡秒白眼。沒想到女童接下來的一句話不但讓媽媽好尷尬，也讓原po覺得孩子實在是聰明多了。

有位女網友在Dcard上分享在飲料店打工遇到的趣事。今年20歲的她剛染燙了頭髮，某日有對母女前來買飲料，結完帳後媽媽獨自在等候區玩手機，放任女兒跑來跑去。原po好心叮嚀孩子小心一點不要亂跑，「這樣跌倒會受傷」，女童也就聽話地停下來。

沒多久，母女的飲料做好後，媽媽說了聲謝謝後，還要女兒跟打工妹說「跟阿姨掰掰」。正當原po心裡OS「我也才20歲，什麼阿姨」時，小女孩突然迸出一句「媽媽，那不是阿姨，是姐姐啦！」讓媽媽馬上被打臉，當場一臉尷尬。

原po事後心花怒放地表示得到平反，「突然覺得小孩都比媽媽聰明了！」網友也笑說，「有沒有瞬間感動到想給他多幾勺珍珠幾勺椰果」。

貼文底下釣出許多「阿姨網友」淚訴，「服務業超常被叫阿姨啊，現在都已經無感了」、「我穿高中運動服的時候也被叫過阿姨」、「我發現很多時候都是媽媽跟小孩說阿姨，爸爸都會說姊姊」、「遇到一個阿嬤帶著他的孫女，阿嬤看到我，就跟他孫女說『妹妹呀～快說阿姨好』妹妹… 我跟你同一間國小呀只是我穿著運動服你穿制服耶（崩潰」。

網友除了大讚妹妹「很會」，還有人提供「反將媽媽一軍」的方法，「一直很想試試看，遇到這種媽媽時，可以反問小孩：你今天跟阿嬤出來吃飯哦？」

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