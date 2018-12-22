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偷拍空姊「狗爬式床戰」搖47秒！警察男友爽劈4女　臨檢酒店肉搜女孩

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▲▼ 性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口。（圖／記者張一中攝）

▲一名空姊意外發現男友利用警察身分劈腿各方女子。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

台南市警二分局海安派出所一名27歲陳姓警員被爆出，利用警察的身分，一口氣「腳踏4名女子」，其中一名空姊與他床戰時還遭偷拍成影片，事後比對畫面才發現，原來陳男大戰多位女子，聯合另一名受害女護理師PO網曝光所有行徑。

該名空姊發現陳男偷拍兩人「狗爬式床戰」的畫面，並透過手機訊息紀錄發現陳男還跟女護理師、眼鏡行女專員、女大學生等「3個女友」同時交往，她一氣之下，就在網路論壇Dcard爆料整起事件，內容指他們在台南開房間時，情侶都如互動一般，但發現床戰的過程中，陳男竟然拿著手機錄影至少47秒。

▲一名空姊爆料，與警察男友床戰時竟然被偷拍，意外揭開對方劈腿。（圖／翻攝自Dcard）

▲空姊爆料，與警察男友床戰時竟然被偷拍，意外揭開對方劈腿。（圖／翻攝自Dcard）

空姊蒐集資料後發現，陳男還會在臨檢酒店時，偷拍現場的狀況，掌握到女生個資身分，加以查詢，利用臉書和Instagram認識對方，此外，陳男還會利用交友App以警察的身分，博取女方的信任感，同時交往、劈腿多位女子，當事人都不知情。

陳男不知道空姊的佔有慾較強，也沒有發現空姊私自偷看他手機內與其他女子的對話紀錄。兩人鬧分手後，空姊還聯合女護理師一起報復陳男，在Dcard上爆料，刪除Dcard上的文章後，再轉戰至臉書「靠北警察」粉絲團爆出更詳細的事宜，並上傳照片，對外要求陳男自首，否則公布其身分。

▲一名空姊爆料，與警察男友床戰時竟然被偷拍，意外揭開對方劈腿。（圖／翻攝自靠北警察）

▲空姊還表示，警察還利用自己的職權去調查臨檢女子的身分。（圖／翻攝自靠北警察）

警方循線後啟動調查，從爆料的照片比對臨檢酒店的背景，最後推斷陳男的真實身分，而陳男也在22日凌晨12時許向所長自首劈腿。至於陳男是否濫用職權而涉嫌刑法，將依法函送地檢署，而如果陳男有不正當男女交往狀況，也會有行政處分。

27歲的陳男曾有交往多年的女友，原先有結婚的計畫，但因為警察生活作息不穩定，兩人感情告吹。個性憨厚的陳男在工作上表現平穩，雖然沒有重大功績，但績效也在中上，平均嘉獎在7、80支。同事都認為他年輕也很努力，但沒有人敢問他的感情生活，對於他同時劈腿多女根本無法置信。

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