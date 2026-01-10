　
客運收入崩跌38％　公路局啟動「30年規模最大」路網瘦身

▲▼國光客運,國道客運。（圖／國光客運提供）

▲公路局啟動30年來最大規模的國道客運路線瘦身整併，預計今年底前完成。（示意圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

公路客運收入持續崩跌，去年1月到10月相較疫情前同期銳減約38%，公路局啟動國道客運路網近30年來最大規模整併瘦身計畫，去年下半年針對國光客運南部路線裁撤整合，今年將擴大到基隆、桃園、新竹、台中等中短途區域路線整併和優化，預計今年底前完成。

不敵高鐵、台鐵競合　疫後客運路線停駛117條

根據公路局最新統計，114年1月到10月公路客運路線僅剩520條，相較疫情前108年的637條停駛了117條，收入雖比113年同期微幅成長，但仍較疫情前同期衰退37.9%，營收由97億8343萬6088元降至60億7684萬6519元，客運人次也從1億0671萬6265人次降至6693萬9398人次，銳減37.3％。

公路局運輸組長梁郭國指出，國道客運自疫情以來運量明顯下滑，西部地區又面臨高鐵、台鐵等軌道運具競合影響，如何提升整體經營效率成為當前重要課題。除運價調整、補助徵才等既有措施外，今年將從國道客運「路網優化」著手。

▲▼國道客運,旅客。（圖／公路局台北區監理所蘆洲監理站）

▲公路客運旅客相較疫情前也下滑37%。（示意圖／公路局提供）

梁郭國說明，目前多數國道客運路線與停靠站位，多為20年至30年前所規劃，已不符現行需求，確實有重新檢討與規劃的必要，公路局因此針對不同區域啟動檢討，提出短、中、長途路廊構想，包括台北－基隆、台北－桃園、台北－台中、台北－台南、台北－高雄等，就相同路廊內不同業者的客運路線，進行分區檢討，評估合併、增設或調整班次的可行性。

國光客運率先整併　北高、北南成首波示範

目前國道客運約有200到300多條路線，公路局希望透過路網優化，簡化路線配置、縮短行駛，進而降低營運成本，在收入增加、成本下降的情況下，提升業者經營效率。

梁郭國指出，國道客運路網優化整併去年下半年已經啟動，今年更是重大目標，舉例來說，去年下半年國光客運南部路線已有14條完成整併，被視為客運路網調整的第一步。

▲▼葛瑪蘭客運接棒停駛北花客運路線，6月22日首航。（圖／葛瑪蘭客運提供）

▲北花國道客運路線已整併為1條，由葛瑪蘭客運接棒經營。（示意圖／葛瑪蘭客運提供）

梁郭國以台北－高雄為例，指出過去該路線曾有三、四家業者經營競逐，但在軌道運輸競合下，班次與路線整併，目前由統聯與和欣共同營運，整併後業者可減少重複班次，民眾仍有足夠班次可搭乘，對業者與旅客都是正向結果，北高、北南為首波優化路線。

東部方面，台北－宜蘭、台北－花蓮等路線也已完成整併。梁郭國說明，台北－花蓮原本有三條客運路線已整併為一條，目前由葛瑪蘭客運營運，現階段僅於假日行駛，未來將視旅遊需求回溫情形，再行調整班次與路線。

▲▼首都客運,北宜,國道客運,客運,市府轉運站。(圖／首都客運提供）

▲北宜等國道客運路線經營良好，不納入整併檢討。(示意圖／首都客運提供）

今年擴大整併中短途　年底前完成階段性目標

不過梁郭國也表示，並非所有國道客運路線都需要整併調整，以台北－宜蘭路線為例，運量恢復狀況良好，已回到疫情前9成以上，甚至有時候更高，葛瑪蘭與首都客運行駛國5雪山隧道路線的表現也相當穩定，經營良好的路線不一定會檢討整併，將以營運效率與實際需求作為評估依據。

目前為止，東部與南部等中長途路線已優先完成整合。梁郭國指出，今年將進一步擴大推動基隆、桃園、新竹、台中等中短程區域生活圈路網調整，採分階段、分區域方式進行，並非一次到位，預計今年底前完成整體路網整併計畫，為近30年規模最大的一次調整和變革，將讓國道客運營運更有效率。

01/08 全台詐欺最新數據

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

雲林大埤鄉嘉興路（雲186線）跨越國道一號246.1公里處上方的橋樑，是當地居民日常通行的道路，有民眾發現橋上安全防護鐵絲網，被剪出一個約五十公分見方的大缺口，引發議論。有人質疑遭人蓄意破壞，也有人擔心恐成為高空丟擲物品的安全漏洞；不過，也有網友猜測，可能與警方高空取締勤務有關。

民團提「5大駕訓改革訴求」補制度缺口　考訓納商圈道路

民團提「5大駕訓改革訴求」補制度缺口　考訓納商圈道路

台鐵春節加開271列車「1/13起開搶」　新自強號日限250張無座票

台鐵春節加開271列車「1/13起開搶」　新自強號日限250張無座票

水里147線拓寬工程開工

水里147線拓寬工程開工

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

