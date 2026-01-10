飛韓國逛藥局！店員妹超愛台灣　讚台人2特點：和別人不一樣

▲店員妹超喜歡台灣人。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有台人去韓國玩，因為逛太晚，找到一間還開著的藥局就衝進去買東西。沒想到店家熱情又可愛，還特別喜歡台灣，「台灣人是她們見過全世界最好的人，總是給他們正面的力量，所以她們決定明年來台灣玩，OMG！瞬間真的會想哭。」更暖的是，店家特地申請帳號回覆串文，互動引發熱論。

有網友日前去韓國玩，在明洞逛得太晚了，看到只剩一間藥局還開著，便衝進去買東西，「沒想到遇到非常熱情可愛的韓國人，一聽到我們是台灣人整個話匣子大開。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

店家不僅中文好到不行，還說台灣人是她們見過全世界最好的人，總是給正面能量，「她們決定明年來台灣玩，OMG瞬間真的會想哭！」最後店家還笑呼「Taiwan No.1，台灣加油！」

一票台人也逛過！點頭狂讚「真的超親切」

貼文引發熱論，「『台灣人創造了天堂，只是我們不知道。』希望台灣能永遠幸福單純」、「好溫暖的台韓交流哦，很喜歡這樣雙向都很感性的互動，台灣人真的很友善可愛」、「好讚！我上脆就是要看這種東西」、「台灣的動森居民要湧入這家藥局了」、「很多美好的機遇會在意想不到的時候出現，好喜歡這樣善良可愛的人們。」

還有去逛過的人紛紛現身誇讚，「我12月中跟女兒去明洞也意外到這家藥局，韓國藥劑師很親切，聽到我們是台灣來很開心」、「上個月去也碰巧走進這間藥局，剛好那時候我還有掛台灣人徽章有被看到，老闆娘真的超親切」、「他們真的超萌，我結完帳把wowpass丟在店裡回去拿，看到他們比我還擔心我的卡。」

店家現身親回 讚台人溫柔眼神「和別人不一樣」

值得注意的是，店家居然在留言處現身，「你好，我是這間藥局的主人。下班後正在休息時，朋友突然很激動地聯絡我，要我一定去看看某個東西。」她稱自己本來並沒有Threads帳號，是為了確認內容才特地下載、登入，「看到了這篇文章。看到的瞬間，我真的忍不住掉眼淚了。」

店家感性透露，目前藥局才開幕一個半月，「一路跌跌撞撞地經營，其實遇到很多困難。但支撐我撐下去的，是那些溫暖的客人，而其中大多數都是來自台灣的朋友。」

店家表示，「真的很神奇，只要台灣人一走進來，我幾乎立刻就能感覺出來。那種溫柔的眼神、真誠又親切的心，真的和別人不一樣」，最後感動直呼，「以後只要有台灣朋友來，我一定會用最真心、最認真的態度來接待你們。」

※本文獲原PO授權引用。