快訊／8縣市「低溫特報」跌破10度　今晚又有冷氣團

中央氣象署今（10日）上午10時40分針對8縣市發布低溫特報，因大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明（11日）上午北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫特報

影響時間：10日晚上至11日上午

＊黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣

根據氣象署預報，今日輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至15度，局部空曠或近山區河谷氣溫則更低一些，高雄以北及宜、花、金、馬都有10度以下低溫出現的機率。白天氣溫稍回升，北部及宜蘭高溫約19度，中南部及花東20至23度，西半部日夜溫差大。

今晚起大陸冷氣團又將南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

降雨部分，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨；下半天起東北風增強，中層雲量也增多，西半部山區水氣亦逐漸增加，有零星降雨的機率，若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機率。



