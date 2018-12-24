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小三女裝咳想蹺課　醫生爸：張開嘴巴！一看「說11字」抓去上學

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咳嗽、卡痰。（圖／記者趙于婷攝）

▲原PO說，「天才如我，裝咳嗽還咳得聲音又響又亮。」（圖／示意照／記者趙于婷攝）

網搜小組／綜合報導

躲不過專業爸爸的眼睛啊！一名女網友分享小時候裝咳嗽不想上學，想騙過當醫生的爸爸，聽完說了11個字後，就被抓去上學。有人笑說，「爸爸那關過不了，我都叫阿公。」

女網友在近日在「Dcard」社交平台發文說，父親是鄉下小診所的醫生，自然小時候任何大小病都給爸爸看，很多同學、老師感冒也來給爸診治，診所離家裡很近，也離國小母校很近。

原PO表示，記得那時是小學三年級，有一天莫名不想上課，就跟媽媽說她人不舒服不想上課，因學校請病假要交收據，「我媽就叫我自己走路去診所給爸爸看看」。

▼醫生爸爸一看原PO的嘴巴，就知道女兒是裝病。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pxhere）

▲醫院,醫師,急診。（圖／免費圖庫pxhere）

「天才如我，裝咳嗽還咳得聲音又響又亮」，原PO指出，當她坐上問診椅還在假咳，聽到爸爸說嘴巴張開，「我爸隨便看了看，然後用這表情看我說，『小姐～～我這裡只治病不治懶！！』。」

原PO表示，爸爸叫其他病人等他3分鐘，「我就被我爸抓著丟去上課了，放學回家還被媽媽揍個半死。我也不知道我怎麼會傻到對自己的醫生爸爸裝病，爸爸後來還告訴我，這招數我哥以前讀一年級就用過了。」她直呼「所以有個醫生爸爸不能得懶病啊」。

對此，許多網友笑說，「爸爸：我小時候都沒成功過了，你個毛小孩還想闖關成功？」、「爸爸英明，他唸那麼多書，想騙他，不可能的事」、「爸爸那關過不了我都叫阿公」、「那就是你的問題了，裝咳嗽一看喉嚨就被抓到了，你應該裝頭痛之類的比較難找原因的」。

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關鍵字：DCARD,醫生

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