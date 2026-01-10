　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團今晚來襲「3地跌破10度」　下周末有熱帶擾動

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚將有一波冷氣團報到，影響到下周一清晨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

輻射冷卻發威，關西出現3.9度為今天最低溫，另一波大陸冷氣團今晚來襲且盤據至下周一清晨，明晨苗栗以北、宜蘭、金門局部低溫將跌破10度，周一晚間到周二高山還有降雪機會。下個周末將有熱帶擾動發展，路徑往呂宋島前進，是否會生成颱風仍待觀察。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天清晨受到輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，白天氣溫明顯回升；今晚到下周一清晨受一波大陸冷氣團南下影響，北部、東北部偏冷，冷氣團預計下周一白天減弱，氣溫逐漸回升。

今天清晨受到明顯輻射冷卻影響，各地都出現局部10度以下低溫，其中最低溫出現在關西工作站，溫度僅有3.9度，離島金門低溫也下探4.3度，中南部、東部低溫皆在9到10度。今天白天氣溫明顯回升，北部、東北部高溫可回到19度，其他地區約20到23度，各地日夜溫差大。

▲▼天氣 。（圖／氣象署提供）

▲▼今晨低溫以及未來一周溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

未來溫度預測上，張承傳說明，今晚到下周一清晨大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣偏冷，其他地區早晚較寒冷，各地低溫約12到15度，其中明天清晨苗栗以北、宜蘭、金門局部地區會出現10度以下低溫，明天北部、東北部白天高溫也會掉到16到18度，中南部高溫則約20到22度，日夜溫差大。

下周一白天大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。張承傳指出，北部、東部高溫約18到19度，中南部20到22度。不過下周二、下周三將有一波東北季風加上輻射冷卻作用，各地早晚氣溫偏低，低溫約13到15度；下周四、下周五低溫慢慢回升到14到16度左右。高溫部分，下周二到下周五北部、東北部將回升到20到22度，中南部24到26度，西半部日夜溫差大。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，張承傳說明，未來一周水氣偏少，各地多雲到晴，今天下半天到下周三迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有局部零星降雨。

張承傳表示，今晚到下周一清晨中南部山區因中層水氣移入，帶來零星降雨，周一晚間到下周二中部山區也有零星降雨，下周四、下周五水氣更為減少，僅東半部、恆春半島有零星降雨。

▲▼玉山北峰雪景。（圖／氣象署提供）

▲▼玉山北峰雪景。（圖／氣象署提供）

▲▼玉山北峰雪景。（圖／氣象署提供）

玉山昨天清晨飄雪至下午，今天放晴，陽光灑落在銀白山巒，形成靜謐壯麗美景。張承傳提醒，下周一晚間到下周二在溫度、水氣配合下，中部以北3000公尺以上高山仍有零星降雪機會。

下周可能還有熱帶系統發展，張承傳指出，下周末在菲律賓東方海面，有機會形成熱帶擾動並進一步發展，路徑將往呂宋島前進，不過後續變化仍要持續觀察。

冷氣團今晚來襲「3地跌破10度」　下周末有熱帶擾動

台大比文大還冷！　鄭明典貼1圖：這次顛倒過來了

台大比文大還冷！　鄭明典貼1圖：這次顛倒過來了

寒流加上輻射冷卻影響，今晨新竹關西不到4度，前中央氣象局長鄭明典一早在臉書更透露一件罕見的事情，直言「這次明顯顛倒過來了」。

天氣氣象氣象署冷氣團低溫降雨降雪熱帶擾動

