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影／超潮交換禮物！他收防水「仙貝肩背包」　1.5萬網驚呼：可裝手機還帶好運

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網搜小組／綜合報導

聖誕節辦「交換禮物」真的是大家發揮創意的好時機，許多民眾絞盡腦汁，立志要成為眾人焦點。一位網友在臉書po出自己收到的超本土交換禮物，雖然讓他有些傻眼，不過卻廣受鄉民好評，都大讚既實用又能帶來好運。

▲▼　　　仙貝肩背包 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲太潮啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

一位蔡姓網友在臉書「爆廢公社」中貼出2張照片並表示，「聖誕禮物抽到這個，問：我朋友頭腦在想什麼？」只見圖中網友背著一個由「旺旺仙貝」做成的肩背包，除了可以拿來吃還兼具實用性，裡面還有空間放置手機和錢包，走在路上一定可以成功吸引大家的目光。

▲▼　　　仙貝肩背包 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲不但防水還可以裝東西。（圖／翻攝自爆廢公社）

大部分的網友都表示禮物很實用，「我覺得很好啊，我昨天抽到用金蔥帶做成的假髮」、「 做工好細，還不怕餓死，不錯啊」、「可以旺旺一整年」、「好潮！兼具實用性」、「可以耶。還可以放東西」、「很用心，可吃、可用、還能旺旺！」還有人建議以後野餐都準備這個，「小朋友會超開心」。

事實上，幾年前就已經流行過類似款的「零食背包」，只要利用幾款喜歡的零食，把盒裝點心當底、周圍貼上袋裝餅乾，用膠帶綑一綑，做出背袋，超潮的「零食背包」就完成了！網友都說這款背包除了很有創意，也代表滿滿心意，「隨時隨地都可以吃」；還有人說日韓甚至已經進化成「零食行李箱」了呢！

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

▼零食後背包。（圖／網友林祖翔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼聽說是學姊送的歐趴糖。（圖／網友林祖翔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
 

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關鍵字：聖誕節,交換禮物,旺旺仙貝,肩背包,爆廢公社

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