暨南妹曝光「購物無敵公式」　趁特價爽買年糕...交手假牙阿嬤輸慘了！

▲暨南女大學生開心網購甜點，結果遇上了貪吃的阿嬤，只好展開一陣攻防！（圖／《ETtoday新聞雲》）

網搜小組／綜合報導

雙12購物狂潮後，近期就是開心領貨的高峰期，就有暨南大學女學生上網訂購了甜點，住在家中的她取貨時巧遇了貪吃的阿嬤，就這麼展開一連串有趣鬥法，雙方互動異常溫馨，殺招總在無形之間，讓網友笑翻了！

暨南妹20日中午在Dcard貼文，開頭先分享了一段「無敵公式」，試圖闡述雙12購物節消費是多麼的心安理得！她表示很愛買特價品，比如一件2000元的衣服打5折，下手買就等於省1000元，「然後我再花1000（元）買下它，等於我賺1000（元）又花1000（元），所以說我根本一塊錢都沒花到，還賺了一件衣服ya！」

秉持這樣的信念，她常常手滑買東西，然後到月底莫名其妙就沒錢，如雙12時她上網訂了一款福貴糕，隔了一陣子總算到貨了。正當她開心去領貨時，突然看見了熟悉的身影，危機感油然而生，「那是我阿嬤！她怎麼提早來了，明明之前都是晚上才來家裡的阿阿阿！」

暨南妹拿著包裹一進家門，就看到阿嬤跟爸媽聊得很開心，基於禮貌一陣閒聊，接著眾人目光轉移到她手中的物事。「阿你手上拿的那是甚麼，該不會是禮盒吧？」爸爸說。「挖，難道是為了阿嬤特地買的喔，什麼時候妳變得這麼孝順了！」媽媽接著回應。

「沒有啦，這是年糕，剛好看到特價就買了！」她為了保護自已心愛的甜點，只好先嘴砲一陣，同時心裡想著畢竟阿嬤有戴假牙，肯定不能咬年糕類食物。「阿嬤我…...最喜歡的就是年糕了！」萬萬沒想到，貪吃的阿嬤沒有放棄，而是猛烈的投出一顆直球！

▲薑還是老得辣，女大生終究敗陣。（圖／示意圖／CFP）

聽到這句話，暨南妹已經頭皮發麻，照理說戴上假牙是不能吃年糕的？阿嬤相當得意解釋，現在假牙都戴很牢，「而且這是孫女的一番心意，也不好意思不吃呀！」局勢演變至此，只能選擇放棄治療，這時大人們開始講古，稱讚她小時候就很貼心，居然還記得阿嬤喜歡吃年糕，「還記得齁，她國小收到的生日蛋糕捨不得吃，就拿回家給我們吃捏！」

就在這感人的氛圍下，生無可戀的暨南妹默默把包裹拆開，然後笑裡藏淚地把年糕端出來，最後恭敬的對阿嬤說，「阿嬤，妳小心吃，不要被桂圓，噎到了。」故事最後，因為阿嬤還要趕場，決定不當場吃掉，帶上福貴糕就要離去，「臨走前還一直跟我說我很乖很孝順，說過年還會再過來」，讓她無奈地說，既然阿嬤這樣絕情，過年只好訂堅果禮盒反擊了！

比悲傷還悲傷的遭遇貼上網，讓上千人笑到不行，「這篇笑死，妳平常都這麼多內心戲嗎」、「別人的阿嬤都不會讓我失望」、「阿嬤是計畫好的吧哈哈」、「一山還有一山高，假牙不能吃年糕」、「我買東西的時候通常都會以防萬一，順便買個可以送人的小點心啦！」

此外，還有不少網友朝聖這無敵的購物公式，「這公式我甘拜下風，我找不到理由反駁你」、「你這公式logic很到味」、「這公式看得我一楞一楞的」、「好想反駁那個公式，卻好像反駁不了是怎麼回事」、「你的無敵公式......讓我看了覺得我的數學白學了。」