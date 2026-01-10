　
挺過921！彰化超狂龍虎神壇爆紅　43年老建築藏「雷丘」石雕

▲彰化福興鄉龍虎神壇爆紅。（圖／民眾提供）

▲彰化福興鄉龍虎神壇爆紅屋主陳棕信說明歷史。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近日一座隱身在彰化福興鄉的神壇突然在網路上爆紅！因為它的外觀神似高雄蓮池潭的「龍虎塔」，被網友們封為「彰化版龍虎塔」。事實上，這座造型特殊的建築，921大地震屹立不搖，至今矗立43年，是當地人才知道的特色地標，近日在網路爆紅後，也吸引許多好奇民眾前來拍照打卡，連幼兒園和學校都組團來參觀，讓寧靜的鄉間小道熱鬧了起來。

▲彰化福興鄉龍虎神壇爆紅。（圖／民眾提供）

▲彰化福興鄉龍虎神壇爆紅。（圖／民眾提供）

龍虎鬥樓梯成焦點

這座神壇位於福興鄉麥厝村，建於1983年，只比高雄龍虎塔晚了約七年。神壇前方的「龍虎鬥」樓梯是最大亮點——左側為青龍、右側為白虎，民眾可以遵循傳統廟宇習俗「左進右出」，從龍口旁的隧道樓梯走上寬闊陽台，眺望福興鄉的田野景致，再從另一側虎口階梯走下來。

▲彰化福興鄉龍虎神壇爆紅。（圖／民眾提供）

▲從龍邊階梯隧道進。（圖／民眾提供）

屋主陳棕信透露，這棟建築原本是祖父陳八主持的「朱府五方壇」，主祀朱府千歲，原本只是一層樓的鋼筋水泥建築，後來因信徒捐獻，才加建了龍虎樓梯等設施。至於為何選擇龍虎造型？陳棕信笑說，祖輩未曾解釋，至今仍是個謎。

圍牆動物石雕見證歲月

除了龍虎樓梯，神壇周圍的圍牆原本裝飾著豐富的動物石雕，包括十二生肖、大象、鶴等造型，，其中一尊長相還與神奇寶貝中的雷丘（阿羅拉的樣子）神似。然而經過四十多年的風吹日曬，大多已風化損壞，只剩下斑駁痕跡。陳棕信表示，目前不打算重新油漆或整修，因為這些褪色與殘缺，正是歲月留下的記憶，「這樣才有歷史回憶」。

▲彰化福興鄉龍虎神壇爆紅。（圖／民眾提供）

▲圍牆邊滿滿各式動物石雕。（圖／民眾提供）

對於神壇突然爆紅，陳棕信感到驚喜又欣慰。他說，這裡曾是許多當地居民的童年回憶，如今透過網路被更多人看見，甚至成為校外教學的場所，讓傳統信仰空間多了文化交流的意義。雖然常有遊客來訪，他仍保持開放態度，展現了台灣民間信仰與建築美學的融合，感受四十年的在地故事。歡迎大家來感受這座建築的古樸魅力。

▲彰化福興鄉龍虎神壇爆紅。（圖／民眾提供）

▲▼圍牆邊滿滿各式動物石雕，其中一尊長相還與神奇寶貝中的雷丘（阿羅拉的樣子）神似。（圖／民眾提供）

▲彰化福興鄉龍虎神壇爆紅。（圖／民眾提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

挺過921！彰化超狂龍虎神壇爆紅　43年老建築藏「雷丘」石雕

