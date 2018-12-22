吃臭豆腐+雙倍蒜泥！男大生遇臨檢吹氣　警「結屎面」吐8字...他秒羞愧

▲警方酒駕臨檢示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者宋德威攝）

網搜小組／綜合報導

隨著技術的進步，如要檢測駕駛有無酒駕，酒測器從以往的「含住」演變成「隔空吹氣」，就可以判定酒精反應。不過一位男大生日前表示，他遇到的臨檢方式是直接對警察「哈氣」，剛好他又吃完臭豆腐，猶豫再三之後還是決定遵守規則，而警察先生的無奈反應也讓大批網友表示「辛苦了～」。

有些地區警方進行酒測攔檢，要將頭伸入民眾的車窗，或是請駕駛人直接「哈氣」，用嗅覺判定有無酒駕。一位男網友就在Dcard上懺悔，表示對不起臨檢警察。他表示，昨日下課之後陪朋友去吃臭豆腐，吃完之後獨自騎車回家，騎到一半前方的車子都停了下來，「藍紅光在一點一點的閃爍著，不用猜就知道，又是臨檢。」

原po說看到前面的駕駛都對警察吹了一口氣，快輪到自己時心中卻充滿各種聲音，「要哈嗎...還是不哈...可是我剛剛吃臭豆腐...還叫老闆Double蒜泥欸...可是不哈感覺又很做賊心虛。」

▲國民小吃臭豆腐，原po還加了雙倍蒜泥超過癮。（圖／記者于佳云攝）

終於輪到自己時，警察大概看出了他的異狀，便二話不說地要他吹一口氣。原po說，「當我哈出去的那一霎那，我就知道完蛋了。」警察聞了之後，先是皺了眉頭，然後「結屎面」說了一句「要注意口腔清潔喔，你可以走了」。

男大生隨後趕快澄清一句「喔沒有我剛剛吃臭豆腐不好意思」後就羞愧騎走，並請呼籲大家「執法人員很辛苦，晚上別吃臭豆腐」做結。

網友表示警察真的太偉大，「警察好辛苦」、「太臭的話我合理懷疑你有襲警疑慮」、「我覺得就老實的跟警察說」、「警察太偉大了吧，要聞那麼多人的口腔好噁心」、「隔著螢幕都聞到味道了」、「那個叫酒精檢知器喔，不然每天聞口臭」、「之前吃了科學麵的粉沒喝水也是很臭！然後遇到臨檢（沒用儀器）我哈了一口之後....『來！熄火旁邊停駕照行照』」。

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